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Triple éxito de los investigadores asturianos en las jornadas doctorales del grupo G-9 de Universidades

Pedro Ouro, Claudia Flores Méndez y Swan Pacheco Díaz obtienen tres de los principales galardones del encuentro, celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha

Enol Junquera Álvarez, Pablo Martín García y Gerard Villarroya logran accésits en distintas categorías

La institución académica asturiana se coloca en primer lugar en número de distinciones

Participantes en las jornadas doctorales del G9.

Participantes en las jornadas doctorales del G9. / U.O.

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C. J.

Oviedo

La Universidad de Oviedo ha obtenido tres premios y tres accésits en las XIII Jornadas Doctorales del Grupo 9 de Universidades (G-9) y las VIII Jornadas de Divulgación Científica, celebradas en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Los reconocimientos distinguen los trabajos de investigación desarrollados por el personal investigador predoctoral de la institución asturiana y sitúan a la Universidad asturiana entre las más destacadas de esta edición. La Universidad de Oviedo se coloca así en primer lugar en número de premios y accésits en estas jornadas.

El listado de premiados de la institución académica asturiana es el siguiente:

Premios del Jurado

-Ciencias: Pedro Ouro 

-Ciencias Sociales y Jurídicas: Claudia Flores Méndez, premio compartido con Carlos Martínez Andreu, de la Universidad de Castilla-La Mancha

Premios de los Estudiantes

-Ciencias Sociales y Jurídicas: Swan Pacheco Díaz 

Accésits de los Estudiantes

-Ciencias: Enol Junquera Álvarez 

-Ciencias de la Salud: Pablo Martín García 

-Ingeniería y Arquitectura: Gerard Villarroya 

Las jornadas incluyeron la presentación de trabajos en formato póster, talleres sobre comunicación científica e inteligencia artificial aplicada a la investigación y diversas actividades orientadas a fomentar el intercambio de conocimiento entre jóvenes investigadores.

Los premios reconocen la originalidad, la calidad metodológica y la capacidad de comunicación de las investigaciones presentadas.

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El Grupo 9 de Universidades está integrado por las universidades públicas únicas de sus respectivas comunidades autónomas y constituye una de las principales redes de colaboración académica y científica del sistema universitario español. La Universidad de Oviedo forma parte de esta asociación desde su creación y participa activamente en sus programas de cooperación académica, investigadora y de formación doctoral.

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