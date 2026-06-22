Triple éxito de los investigadores asturianos en las jornadas doctorales del grupo G-9 de Universidades
Pedro Ouro, Claudia Flores Méndez y Swan Pacheco Díaz obtienen tres de los principales galardones del encuentro, celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha
Enol Junquera Álvarez, Pablo Martín García y Gerard Villarroya logran accésits en distintas categorías
La institución académica asturiana se coloca en primer lugar en número de distinciones
C. J.
La Universidad de Oviedo ha obtenido tres premios y tres accésits en las XIII Jornadas Doctorales del Grupo 9 de Universidades (G-9) y las VIII Jornadas de Divulgación Científica, celebradas en el campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Los reconocimientos distinguen los trabajos de investigación desarrollados por el personal investigador predoctoral de la institución asturiana y sitúan a la Universidad asturiana entre las más destacadas de esta edición. La Universidad de Oviedo se coloca así en primer lugar en número de premios y accésits en estas jornadas.
El listado de premiados de la institución académica asturiana es el siguiente:
Premios del Jurado
-Ciencias: Pedro Ouro
-Ciencias Sociales y Jurídicas: Claudia Flores Méndez, premio compartido con Carlos Martínez Andreu, de la Universidad de Castilla-La Mancha
Premios de los Estudiantes
-Ciencias Sociales y Jurídicas: Swan Pacheco Díaz
Accésits de los Estudiantes
-Ciencias: Enol Junquera Álvarez
-Ciencias de la Salud: Pablo Martín García
-Ingeniería y Arquitectura: Gerard Villarroya
Las jornadas incluyeron la presentación de trabajos en formato póster, talleres sobre comunicación científica e inteligencia artificial aplicada a la investigación y diversas actividades orientadas a fomentar el intercambio de conocimiento entre jóvenes investigadores.
Los premios reconocen la originalidad, la calidad metodológica y la capacidad de comunicación de las investigaciones presentadas.
El Grupo 9 de Universidades está integrado por las universidades públicas únicas de sus respectivas comunidades autónomas y constituye una de las principales redes de colaboración académica y científica del sistema universitario español. La Universidad de Oviedo forma parte de esta asociación desde su creación y participa activamente en sus programas de cooperación académica, investigadora y de formación doctoral.
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