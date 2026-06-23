Más de 700 guardias civiles se formarán en Asturias en reanimación y uso de desfibriladores
La Delegación del Gobierno conoce el programa que Ieducae impartirá en dos fases, entre septiembre de 2026 y junio de 2027, para acreditar a los agentes en la atención inicial ante paradas cardiorrespiratorias
Un total de 720 guardias civiles recibirán formación en Asturias en técnicas de reanimación cardiopulmonar y en el uso del desfibrilador externo automatizado. El programa, que se desarrollará en la sede del Instituto de Estudios en Emergencias y Catástrofes (Ieducae), en Oviedo, fue presentado hoy durante una visita de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, a las instalaciones de la entidad, en la que estuvo acompañado por Carlos Paniceres, CEO de Ieducae y Transinsa, empresa que se encarga del transporte sanitario en la región.
La iniciativa se enmarca en el programa Salvacorazones y tiene como objetivo reforzar la preparación de los agentes ante situaciones de emergencia sanitaria, especialmente en casos de parada cardiorrespiratoria. La formación permitirá a los participantes obtener la acreditación oficial para el manejo del desfibrilador externo automatizado, conforme a la normativa del Principado de Asturias.
Dos fases formativas
El plan comenzará el próximo 18 de septiembre de 2026 con una primera convocatoria dirigida a 288 guardias civiles. Esta fase incluirá 24 acciones formativas y se prolongará hasta el 11 de diciembre.
La segunda fase arrancará el 15 de enero de 2027 y contará con otras 18 acciones formativas, en las que participarán 432 agentes. Esta parte del programa finalizará el 11 de junio de 2027.
Cada curso tendrá una duración de seis horas lectivas y seguirá el programa básico establecido por la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Los agentes deberán superar la formación y las evaluaciones correspondientes para recibir la acreditación.
Respuesta ante emergencias
La capacitación busca mejorar la respuesta de la Guardia Civil ante situaciones críticas en las que una intervención rápida puede resultar determinante. La formación en RCP y desfibrilación aporta a los agentes herramientas para actuar en los primeros minutos de una emergencia, hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Tras la visita a Ieducae, Lastra recorrió también las instalaciones de Transinsa. Allí conoció la actividad de la compañía y los servicios que presta en el ámbito del transporte sanitario y las emergencias.
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