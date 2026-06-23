Agenda: qué hacer hoy martes 23 de junio en Asturias

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

Un repaso a la figura de Manuel Llaneza

El Club LA NUEVA ESPAÑA ofrece a las 19.30 horas un coloquio al hilo del libro «Mineros de Asturias» a cargo de su autor, Bernardo Díaz Nosty, periodista e investigador. La obra trata sobre la figura del político y sindicalista Manuel Llaneza Zapico (1879-1931), fundador del Sindicato Minero y alcalde de Mieres. Le presentará el periodista Javier Cuervo, en último término, «artífice» de que Díaz Nosty, que fue catedrático de Periodismo en la Complutense y en la Universidad de Málaga, se haya decidido a publicar su trabajo, fruto de su tesis doctoral.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Noche de San Juan 2026

La Noche de San Juan 2026 llenará de actividades el centro de Oviedo con una programación para todos los públicos. En la plaza de Porlier, de 17.00 a 20.00 horas, se celebrarán talleres infantiles y juegos creativos, entre ellos "Mi Ramo de San Juan", para elaborar un ramo con siete plantas aromáticas, y "La Flor más divertida", dedicado a la decoración de las bolsas para guardar el ramo. Las actividades, organizadas por el Taller de Empleo "Oviedo Disfruta Cultura", son gratuitas y están dirigidas a niños, jóvenes y familias. La música tradicional será protagonista de 18.30 a 22.30 horas con actuaciones del Grupo Folclórico Trasgu, la Banda de Gaitas Vetusta y el Grupo Folclórico A Media Legua en el Casco Antiguo y la zona comercial. Además, de 19.00 a 21.00 horas, el Coru de Muyeres San Esteban encabezará el pasacalles del Enramado de Fuentes, que recorrerá varias calles del centro y culminará con el enramado de las fuentes y el tradicional baile de la Danza Prima en la plaza de la Escandalera y la plaza de la Catedral. La jornada concluirá con la verbena de la Orquesta Pasito Show, de 21.45 a 23.45 horas y de 00.30 a 01.30 horas, mientras que a las 00.00 horas tendrá lugar el encendido de la hoguera de San Juan en la plaza de la Catedral, acompañado por una nueva interpretación de la Danza Prima a cargo del Coru de Muyeres San Esteban.

Semana Profesional del Arte

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo inaugura a las 12.30 horas una nueva edición de la Semana Profesional del Arte (SPAO 2026) con la apertura al público y una visita guiada a la exposición junto a los artistas participantes, entre ellos Abel Suárez, Amelia Celaya, Claudia Carbajal, Covadonga de Don Pablo, Helena Toraño, Javier Soto, Llorens Barber, Noemí Iglesias Barrios y la Escuela de Arte de Oviedo. La programación se completa con un taller de mosaico en color para niños de 6 a 12 años a las 18.00 horas y otro para adultos a las 19.30, ambos impartidos por Groek Malva.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, cuelga desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Bibliotecas en la calle

El ciclo "Martes, Letras al aire: Aires de Europa" traslada la actividad de las bibliotecas al aire libre con una sesión a las 19.00 horas en el Estanque de Covadonga, a cargo de Evelyin Mariel Menéndez. En caso de lluvia, la actividad se celebrará en la Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano (La Granja).

Vetusta Jazz

El Teatro Campoamor acoge a las 20.00 horas un nuevo concierto del ciclo Vetusta Jazz con "Marc Miralta New York Flamenco Reunión". El baterista Marc Miralta celebra el 25.º aniversario de su emblemático disco acompañado por un quinteto de primer nivel integrado por Perico Sambeat al saxo, Shai Maestro al piano, Miquel Álvarez al contrabajo y Bandolero a la percusión. El repertorio fusiona jazz y flamenco en una propuesta que reúne a algunos de los músicos más destacados de la escena internacional.

Exposición "Raigambre"

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo presenta la muestra "Raigambre", una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Exposición fotográfica

El Centro Social Buenavista muestra del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Museo de Bellas Artes

La exposición "Intercambios" revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

La fiesta del agua y el fuego

San Xuan por todo Gijón

Hoy, víspera de San Xuan, la programación organizada por Festejos Divertia comienza a las 18 horas con diferentes actividades vinculadas a la cultura tradicional asturiana. Habrá enramados de fuentes y lavaderos en distintos barrios y parroquias (llavaderu Deva, fuente Nueva de Porceyo, plaza de la Guía, fuente de Fon Fría Trubia, fuente de Pelayo, lavadero de Leorio, fonte y llavaderu L’Arrionda de Llantones, fuente de Los Campinos, fuente y lavaderu del Trole y fuente la Fontica, Cimavilla). Además, en el paseo del Alcalde Tini Areces, que bordea la playa de Poniente, desde las 18 horas hasta medianoche, habrá una muestra de bandas de gaitas antes de la hoguera de San Xuan. Con las bandas B.G. Garuya, B.G. Conceyu de Xixón, B.G. La Magüeta, B.G. Villa de Jovellanos, B.G. Saxum, B.G. Villa de Xixón y B.G. Noega. A las 23.45 horas habrá un espectáculo pirotécnico en la playa de Poniente, y a las 00.00 horas, la Hoguera de San Xuan.

Itinerarios del patrimonio

"¿A qué te sona`l Románicu?", con ese pretexto, la Universidad Popular organiza hoy un itinerario para descubrir Santolaya La Lloraza, Santa María de la Oliva, San Xuan d’Amandi y San Andrés de Valdebárcena, en Villaviciosa. Hará de guía didáctico-musical Dani García de la Cuesta.La salida será a las 10.00 horas de la Gota de Leche (c/ Palacio Valdés, 2) previa inscripción (12 €). Será la primera de cuatro rutas didácticas.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos, se vivirá la gala de fin de curso de la Escuela de Danza Melania Ferrán.

Centro de mayores de El Llano

Dentro del Proyecto Cultura Cercana, organizado por la Universidad de Oviedo y patrocinado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, hoy tendrá lugar la conferencia"Música y palabra en la canción de autor. Un viaje para despertar la escucha", a cargo de la profesora Miriam Perandones. Será a las 11.00 horas, en el Centro Social de Personas Mayores de El Llano (C/ García Laviana, Esquina C/ Niño Jesús).

Escuela de Comercio

La escritora vasca Elena Galzusta, que está disfrutando de la Residencia Lliteraria Xixón, va a mantener hoy un diálogo literario junto a Inaciu Galán bajo el título "¿Tien futuru l’euskera?". Será a las 19.30 horas en la Sociedad Cultural Gesto, antigua Escuela de Comercio, en el segundo piso (Sede Gesto), con entrada libre.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, en el vestíbulo de la 2ª Planta de la Escuela de Comercio, tendrá lugar la presentación del número 200 de la revista "Viento Sur".La presentación de la revista correrá a cargo de Verónica Rodríguez y Juan García.

Fiestas de San Juan de Contrueces

A las 18.00 horas, en el parque de Cristino García Granda, habrá chocolatada y juegos tradicionales; a las 19.00 horas tocará el dúo Da Silva y a medianoche se encenderá la hoguera de San Xuan sl son de la gaita y el tambor del grupo Los Collacios.

Fiestas de San Juan de La Calzada

A las 11.15 horas habrá vermú vecinal amenizado por el Grupo Elena; a las 17.30 horas, actúa el monologuista Pin de Les Pieces, habrá juegos infantiles y charanga; a las 20.30 horas un dj pondrá la música, y a las 22.00 horas dará comienzo el espectáculo de la orquesta Galilea. A medianoche se enciende la hoguera, tras la cual seguirá Galilea y a las 2.00 horas tomará el relevo un dj.

Fiestas de San Juan de Mareo

Habrá gran hoguera en Mareo, con la actuación de la orquesta Fania Blanco.

Escuela de Comercio-libro

La jueza y escritora Eloína González Orviz presenta hoy su última novela publicada "La sospecha del mal", y estará acompañada por Julio Martínez Zahonero, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón y Decano de los Juzgados de Gijón y por Socorro Suárez Lafuente, catedrática de Filología Inglesa y vicepresidenta de nuestra institución. Será a las 19.00 horas, en la sede del Ateneo Jovellanos en la Escuela de Comercio.

Escuela de Comercio-exposición

Puede visitarse la exposición "El cuidado a través de sus vestigios", una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio. David González Pando es el autor de la muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Antiguo Instituto

Dentro del programa del "Documental del mes", hoy se proyecta la película franco italiana "Gen" (2025), del director Gianluca Matarresea. Será alas 19.00 horas. Además, hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes", fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 27 de junio podrá visitarse, en el Ateneo de La Calzada, la muestra "Solsticio de verano", compuesta por obras de numerosos artistas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición_"Vista Gijón. Panorámicas de un día", de Manuel Martínez García-Ciudad.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Noche de San Xuan en Avilés

Avilés festeja la Noche de San Xuan en la plaza de Pedro Menéndez, con taller de danza a las 20.00 horas, concierto de Ajo Band a las 22.30 horas, actuación de Escontra’l Raigañu a las 23.30 horas y foguera con Danza Prima a las 00.00 horas.

Fiesta del rakú

La Escuela Municipal de Cerámica celebra su fin de curso en la Factoría Cultural, con la tradicional cocción de rakú desde las 9.00 horas. Las primeras piezas saldrán hacia las 12.00 horas y la entrega de diplomas está prevista a las 14.00 horas.

Cine de los martes

El auditorio de la Casa de Cultura proyecta a las 20.15 horas "Los Tortuga", película de Belén Funes reconocida en el Festival de Málaga. Las entradas cuestan 4 euros y se venden en la taquilla y en los canales habituales.

Bienal Climática

Avilés acoge la primera Bienal Climática, un proyecto que conecta arte, industria y territorio en distintos espacios de la ciudad. Sus exposiciones y propuestas culturales se prolongan hasta el 20 de septiembre, con recorridos por sedes como Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería o el Parque Ferrera.

Garay en concierto

El auditorio de la Casa de Cultura ofrece a las 20.00 horas un concierto dedicado a la primera sinfonía del músico avilesino Ramón Garay, doscientos treinta y seis años después de su estreno. Lo organiza el Rotary Club con la Filarmónica de Avilés.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, acoge "Pixeladas", exposición colectiva del grupo Mujeres que miran. La muestra reúne fotografías de quince autoras vinculadas al taller que dirige Gema Sánchez. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura presenta "La memoria de lo cotidiano", una selección de veintiuna obras de la colección Pérez Simón que dialoga con el costumbrismo asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Teatro infantil en Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas, en la calle Cuba, alberga la actividad del grupo de teatro infantil de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. La cita se celebra los lunes, de 17.00 a 18.00 horas.

Las Cuencas

Hoguera y "Celtas Cortos" en las fiestas de San Xuan de Mieres

Siguen las fiestas de San Xuan de Mieres y hoy llega uno de los momentos más especiales, la hoguera. Antes, a las 13.30 horas será el espectáculo "Títeres Bailadera", en la plaza de Requejo. De 19.00 a 20.00 horas será el enrame, con la actuación del grupo de baile Práu Llerón (en La Villa); Ruxidera (en el Ayuntamiento); y L’Artusu (paseo de la la Estación del Vasco). A las 20.30 horas, en el parque Jovellanos, actuará "Sanguijuelas del Guadiana". La hoguera comenzará a arder en la plaza del Ayuntamiento a las 00.00 horas con el acompañamiento musical del grupo folklórico "L’Artusu". A las 1.00 será el concierto de "Celtas Cortos" en el parque Jovellanos y tomará el relevo, a las 2.30 horas, Vas Bailar-DJ Grand.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en Llanes: "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias... Por la pinta son de Llanes"

La exposición de indumentaria tradicional titulada "Indumentaria tradicional del Oriente de Asturias… Por la pinta son de Llanes", se puede visitar de martes a sábado en la Casa Municipal de Llanes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. La misma, surge fruto de la colaboración entre la Asociación de Amigos de la Indumentaria Tradicional, la colección Javier Emperador y el Ayuntamiento de Llanes. La exposición cuenta con varios apartados sobre distintos tipos de indumentaria: trajes para el ramu, trajes de uso cotidiano, trajes de cristianar, trajes de labor, complementos y piezas de joyería, etcétera, así como material gráfico, fotografías en su mayor parte. La mayoría de las piezas en exposición son trajes de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Occidente

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco alberga su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

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Ubicado en la solariega casona Capalleja, la instalación acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Para reservar es necesario enviar un correo a info@museodeloro.es o llamar al teléfono 985806018.