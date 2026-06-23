Agrede a dos funcionarios y destroza su celda en la cárcel de Asturias: seis meses más de prisión para una reclusa

Una interna del Centro Penitenciario de Asturias aceptó este martes una condena de seis meses de prisión tras reconocer que agredió a dos funcionarios de la cárcel y causó daños materiales en una celda del centro. La conformidad se alcanzó en la vista oral señalada en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1.

La mujer asumió además el pago de tres multas, por un importe total de 360 euros, correspondientes a dos delitos leves de lesiones y a un delito leve de daños. También deberá abonar las costas procesales e indemnizar a Instituciones Penitenciarias con 161,17 euros, más los intereses legales, por los desperfectos ocasionados.

Altercado en la prisión

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del 4 de septiembre de 2023, después de una disputa con otra presa. Según el escrito de la Fiscalía, la acusada originó un tumulto y mantuvo una actitud agresiva en el interior de la prisión. Durante el incidente fracturó el cristal de la celda y el timbre de la alarma.

Varios funcionarios acudieron para intentar calmarla. La interna, según la acusación pública, comenzó entonces a dirigirles improperios y se abalanzó sobre ellos, propinándoles patadas y puñetazos. Uno de los trabajadores recibió una patada en la pierna izquierda y otro sufrió arañazos en la pierna derecha. Ambos renunciaron a la indemnización que pudiera corresponderles.

Atenuante y agravante

La Fiscalía consideró los hechos constitutivos de un delito de atentado a agentes de la autoridad, dos delitos leves de lesiones y un delito leve de daños. En la causa concurrían la agravante de reincidencia y la atenuante de alteración psíquica.

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Por el delito de atentado, la acusada aceptó seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por cada delito leve de lesiones asumió una multa de un mes a razón de cuatro euros diarios, la misma cuantía impuesta por el delito leve de daños, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.