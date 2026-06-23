Amador Menéndez: "No hay seres humanos discapacitados, solo tecnologías incapacitadas. Hay que poner ganas y entusiasmo para soñar el futuro"

"Lo que decidamos hoy, no lo vamos a ejecutar". Con estas palabras, el presidente de Compromiso Asturias XXI (CAXXI), Eduardo Sánchez Morrondo, quiso dejar en manos de los participantes en el programa gratuito de orientación y acompañamiento, dirigido a jóvenes asturianos para ayudarles en su camino hacia el mundo laboral, el diseño de la hoja de ruta del futuro de la región. "Queremos implicaros en las decisiones clave y críticas que tenemos que tomar en la vida", exhortó Sánchez Morrondo aludiendo a que quienes hoy juegan ese papel tienen una media de edad por encima de los 50 años. Y abundó: "El futuro de Asturias nunca será mejor si no trabajáis en el presente las decisiones de ese futuro. Queremos implicaros ahí".

El mensaje clave llegó de la mano del investigador del centro tecnológico Idonial Amador Menéndez, quien defendió ante un auditorio muy por debajo de esa media de edad de los 50 años a la que aludía Sánchez Morrondo en los espacios de decisión que la ciencia y la tecnología determinarán nuestro futuro. Para Menéndez son cuatro los pilares de ese porvenir: la nanotecnología, la genómica, la computación y la Inteligencia Artificial y la biónica. El científico acudió a las palabras de Hugh Herr, premio "Princesa" de Investigación, que diseñó sus propias piernas biónicas, y que quiso enviar, por boca de Amador Menéndez, un mensaje para los participantes en el programa de mentoring: "No hay seres humanos discapacitados, solo tecnologías incapacitadas. Hugh Herr, es un ejemplo no ya de científico de excelencia en el MIT, sino una figura fascinante de superación de ser humano". Por ello, instó a los jóvenes mentorizados a lo largo de los últimos meses a "soñar a lo grande; no hay camino sin obstáculos, pero ahí está Hugh Herr, de ser un niño sin piernas se marcó el límite de desarrollar unas piernas biónicas. Y eso lo hizo como profesor en MIT y en la Universidad de Harvard". Por supuesto, para superar esos obstáculos, agregó Menéndez, "hay que poner ganas, entusiasmo. Hay que salir de la zona de confort. A mí también me gusta decir que los grandes logros comienzan donde se termina otra cosa".

Asistentes al acto de despedida del programa en la Universidad / Miki López

El investigador de Idonial remarcó que los sueños "hay que acompañarlos de pasión, creatividad, y trabajo. Como decía Santiago Ramón y Cajal, toda la labor, tanto en el arte como en las ciencias, es fruto de una gran pasión". Menéndez citó entre los trabajos en marcha en el centro tecnológico al que se adscribe el uso de la nanotecnología para desarrollar fármacos que se activan por impulsos de luz. Y aludió asimismo a las oportunidades de la genómica para corregir los defectos que dan lugar a enfermedades o al uso de la Inteligencia Artificial, "un triunfo de la computación", precisó, que ha permitido el desarrollo de nuevos materiales o fármacos con un gasto mínimo. "La IA permitirá democratizar la medicina porque podremos atacar enfermedades raras cuyos estudios costaban millones", señaló. En este sentido, arengó a los jóvenes del programa de mentoring asegurando que "el ser humano no tiene más límites que los que uno se marca".

Los participantes en la iniciativa de Compromiso Asturias XXI despidieron estos meses de acercamiento al que será su entorno profesional con mensajes de refuerzo de quienes ejercieron como mentores. "Este es un programa que nace de la colaboración sólida entre Universidad, empresa y sociedad civil para acompañar el talento joven e impulsar su desarrollo profesional. Se ha consolidado como espacio de aprendizaje", apuntó la directora de CAXXI, Reyes Ceñal, tras cumplir 18 ediciones en activo el mentoring de Compromiso Asturias XXI.

Para el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, Alfonso López Muñiz, no está suficientemente reconocida la actividad de Compromiso Asturias XXI, que ha ocupado lugar en la sociedad civil que antes no existía en una Asturias "un poco deprimida". Por ello, ensalzó lo "excepcional" de un programa que "abre un motón de puertas" a quienes participan de él.

Por la izquierda, Eduardo Sánchez Morrondo, Alfonso López Muñiz y José Manuel Riestra. / Miki López

José Manuel Riestra, patrono de la Fundación Caja Rural de Asturias, ensalzó la labor del programa de mentoring porque " ayudáis a otros [por los alumnos mentorizados] a mirar más lejos" gracias a la experiencia de aquellos que cuentan con una trayectoria personal y profesional reconocida. "Dedicar tiempo a acompañar y a orientar a los jóvenes merece todo el respeto", remarcó, y resulta fundamental, a su juicio, para fomentar el ecosistema del talento. Por ello, concluyó, "invertir en personas es hoy la mejor inversión". A los chavales les aconsejó no dejar de enfocar su vida hacia lo que les motive e inspire y a sacar lo mejor de sí mismos.

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La Universidad de Oviedo y Compromiso Asturias XXI tienen suscrito un convenio de colaboración para avanzar en el desarrollo, difusión y extensión del programa mentoring, incluyendo la posibilidad de que los "mentees" (mentorizados) que hayan finalizado el programa con éxito puedan solicitar el reconocimiento de dos créditos en la Universidad de Oviedo. Por otra parte, la actividad de los socios mentores está reconocida como actividad docente por la Universidad de Oviedo.