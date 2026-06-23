Asturias defiende en Bruselas mejoras ferroviarias y accesos portuarios de cara a las nuevas prioridades del Corredor Atlántico

El Corredor Atlántico empieza a tomar forma en Bruselas. En la reunión celebrada hoy en Bruselas por representantes de los cinco países por los que discurre —Portugal, España, Francia, Alemania e Irlanda— dentro de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), se ha presentado el primer borrador del plan de trabajo con horizonte en 2040. El Gobierno asturiano, a través de Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, y Jorge García, viceconsejero de Infraestructuras, estuvo presente en esta importante cita, al igual que el puerto de El Musel, a través de su presidenta, Nieves Roqueñí, y de su director, José Luis Barettino. La versión definitiva del plan de trabajo se completará en los próximos meses.

El Corredor Atlántico es uno de los grandes ejes de la Red Transeuropea de Transporte, un conjunto de infraestructuras que la Unión Europea considera esenciales para mejorar la movilidad, la competitividad y la cohesión territorial del continente. El objetivo del plan es, sobre todo, eliminar barreras que limitan el desarrollo de este corredor, reforzar las inversiones ferroviarias, mejorar las conexiones de puertos y aeropuertos y acabar con los principales cuellos de botella.

Para Alejandro Calvo, se trata de una reunión de máxima importancia para Asturias, ya que marcará el futuro de las inversiones en infraestructuras durante los próximos años. "Defendemos prioridades compartidas como la mejora de las conexiones ferroviarias con la Meseta, el refuerzo de los accesos ferroviarios a los puertos de Gijón y Avilés, el impulso de la Zalia y el avance hacia un sistema de transporte más integrado, competitivo, sostenible e intermodal", señaló.

Los cinco países integrados en este Corredor formularán sus propuestas durante los próximos meses antes de elevarlas a las autoridades europeas. E

El puerto de El Musel (Gijón), representado por su presidenta, Nieves Roqueñí, presente también en Bruselas, se ha incorporado a este foro europeo. "Su participación refleja el creciente protagonismo de los puertos como nodos estratégicos del Corredor Atlántico y de la Red Transeuropea de Transporte, especialmente en el impulso del transporte ferroviario de mercancías, la intermodalidad y las cadenas logísticas sostenibles", destacó el Principado.

La reunión estuvo encabezada por el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, que estuvo recientemente en Asturias y expuso el calendario de hitos hasta 2040 que plantea para su análisis por parte de los países implicados y de la Unión Europea. El borrador fue presentado, pero no distribuido a los diferentes asistentes, ya que está en elaboración.

El Gobierno de Asturias ha aportado la perspectiva del Principado, alineada con las prioridades de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita, el acuerdo con agentes económicos y sociales para impulsar actuaciones estratégicas que mejoren la conectividad, competitividad y cohesión territorial.

Estas prioridades incluyen la modernización de la conexión ferroviaria con la Meseta, el desarrollo de accesos ferroviarios a los puertos de Gijón y Avilés, el impulso de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), el refuerzo de la red de carreteras de alta capacidad y el desarrollo de un sistema de transporte multimodal que integre ferrocarril, puertos, aeropuerto y plataformas logísticas.

Estas actuaciones se recogen en el Plan Director del Corredor Atlántico en Asturias, presentado en 2024 como hoja de ruta para adaptar las infraestructuras a los estándares europeos. El plan prevé una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2030: 2.242 millones para actuaciones ferroviarias, 420 para carreteras, 131 para los puertos de Gijón y Avilés y 7,15 para el Aeropuerto de Asturias. Del total, 2.126 millones corresponden a la red básica europea y 675 a inversiones inicialmente previstas para 2050 que se han adelantado para acelerar su ejecución.