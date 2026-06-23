Asturias inyectará 12,8 millones en los ayuntamientos para ayudas vitales y proyectos de inclusión social

Los ayuntamientos asturianos dispondrán de una nueva partida para reforzar la atención social de proximidad. El Gobierno del Principado movilizará 12,8 millones de euros para financiar ayudas de emergencia, prestaciones vitales y proyectos de inclusión social, dentro del sistema autonómico de garantía de derechos.

Con este acuerdo, aprobado en la reunión de la Comisión Institucional del Sistema de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, el Principado habrá ejecutado ya, a mitad de año, la totalidad de los 82 millones de euros previstos para los servicios sociales municipales en 2026. El órgano estuvo presidido por la consejera de Salud, Concepción Saavedra.

Ayudas de emergencia y apoyo a familias

La inversión aprobada se reparte en dos grandes líneas. La primera, dotada con 10,6 millones, se destinará a ayudas de emergencia social, entre ellas apoyos para vivienda, garantía energética, intervención social y proyectos locales de inclusión. La segunda reserva 2,1 millones para ayudas dirigidas a familias con menores en situación de vulnerabilidad.

A esta cantidad se suman 2,3 millones de ejercicios anteriores pendientes de ejecución, lo que eleva a 15,1 millones los fondos disponibles en 2026 para este tipo de ayudas y programas. Además, las entidades locales aportaron 7,7 millones en 2025, por lo que la movilización total de recursos podría superar los 23 millones de euros.

En la reunión participaron representantes del Gobierno del Principado, de los ayuntamientos y la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia López. La comisión institucional funciona como órgano de coordinación entre la Administración autonómica y las entidades locales para garantizar la aplicación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

Refuerzo de los servicios sociales municipales

Los 82 millones ya ejecutados se distribuyen en tres bloques. El plan concertado, que incluye el fondo contra la soledad no deseada, recibe 32,1 millones; el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, 36,9 millones; y las prestaciones vitales y programas de inclusión social, 12,8 millones.

Este esfuerzo presupuestario se enmarca en el plan plurianual aprobado en mayo de 2023, que prevé una inversión de 272 millones hasta 2027 para reforzar los servicios sociales municipales. El acuerdo garantiza la financiación de personal, el mantenimiento de servicios, la teleasistencia, los programas contra la soledad no deseada y la atención a la dependencia, con especial incidencia en el ámbito rural.

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Con este nuevo marco de colaboración, el Principado y los ayuntamientos consolidan la red pública de servicios sociales y aseguran la continuidad de recursos considerados esenciales para los concejos.