Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas

En el tercer día del verano, Asturias ya revienta los termómetros. Una ola de calor sin precedentes, provocada por una masa de aire muy cálido sahariano, ha disparado las temperaturas en la región, hasta superar los 40 grados. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), actualizados hasta las 16.00 horas, Salas encabeza el ranking de máximas, con 40,2 grados. Por encima de los 39 también se sitúan Mieres (39,7), Amieva (39,4), Lena (39,3) y Cabrales (39,3).

Oviedo, por su parte, ha batido un nuevo récord de temperaturas. Tras superar en mayo su máximo histórico, en junio lo ha vuelto a sobrepasar. Este martes es el más caluroso de la serie histórica, con 37,6 grados. Hasta ahora, el récord lo ostentaba el año 2000 con 35,5 grados registrados el 16 de junio. El valor actual no está lejos de la temperatura máxima absoluta contabilizada en la capital, que fue de 39 grados el 17 de julio de 2022.

EN IMÁGENES: Tercer día de ola de calor en Asturias, con máximas de 40 grados / Miki López/ Marcos León

Temperaturas menos asfixiantes en la costa

La jornada de hoy está dejando temperaturas excepcionalmente altas en buena parte de Asturias. Las más elevadas se concentran en los valles interiores y centro de la región, mientras que la influencia del mar modera los registros en el litoral. Así, estaciones costeras como Cabo Peñas (24,9 ºC), Niembro-Llanes (25,1 ºC), Llanes (27,6 ºC) o el Aeropuerto de Asturias (25 ºC) presentan valores más de diez grados inferiores a los observados en el interior. Los termómetros en Gijón han alcanzado los 29,2 grados.

En los Picos de Europa también se aprecia un fuerte contraste térmico según la altitud. Mientras Sotres alcanza los 33,2 grados, Vega de Ario registra 28,7 y Vega de Urriellu se queda en 25,2 ºC.

Alerta meteorológica y sanitaria

Estos registros se enmarcan en el intenso episodio de calor que afecta a gran parte de España y que ha llevado a activar avisos por altas temperaturas en el Principado. Desde las 15.00 horas de este martes, la AEMET tiene activada la alerta amarilla (riesgo importante) por calor extremo en el Suroccidente, la zona central y los valles mineros, y la Cordillera y los Picos de Europa.

A consecuencia de la ola de calor, prácticamente toda Asturias, salvo el litoral occidental, está en máxima alerta sanitaria. Es decir, en nivel rojo. Delegación de Gobierno, Emergencias y la Consejería de Salud ha instado a toda la población a beber agua y líquidos con frecuencia así como evitar bebidas con cafeína, alcohólicas o muy azucaradas. Se debe prestar una mayor atención a personas mayores, niños y embarazadas, siendo especialmente importante no dejarlos en coches. Se recomienda también evitar la actividad física y el deporte al aire libre, permanecer a la sombra, usar ropa ligera y transpirable, comer ligero y acudir a un centro médico si se tienen síntomas desde al menos una hora.

La ola de calor se desinfla el jueves

Las altas temperaturas continuarán mañana, miércoles, con máximas de 38 grados en el Suroccidente. Hay igualmente alerta amarilla activada entre las 13.00 y las 21.00 horas en prácticamente toda la región. La ola de calor comenzará a desinflarse el jueves, con "un descenso entre notable y extraordinario de las máximas", según avisa la AEMET. Los termómetros caerán diez grados de golpe y se esperan chubascos y tormentas durante las horas centrales del día, que serán más intensas y frecuentes en el oeste.

El fin de semana caerán aún más los termómetros, con máximas de 27, y el norte peninsular quedará "bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles", según el pronóstico de la AEMET.