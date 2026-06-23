El Consejo de Transparencia arranca su actividad: aprueba su estructura orgánica y una plantilla de nueve personas

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado aprobó este martes su estructura orgánica provisional y una plantilla inicial de nueve puestos en su sesión constitutiva. Este paso es fundamental para el arranque de su actividad y su pone desbloquear definitivamente una entidad que se planteó ya hace siete años.

El decreto de estructura se articula en torno a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, que tratará asuntos generales, documentación y registros; transparencia y acceso a la información pública; y temas de buen gobierno, integridad pública, lucha contra la corrupción y conflictos de intereses.

“La estructura propuesta es sencilla, flexible y proporcionada. Su finalidad es evitar duplicidades, facilitar la coordinación interna y permitir que el Consejo disponga de los medios necesarios para ejercer sus funciones con autonomía e independencia”, explican.

Respecto a la plantilla inicial que conformará el Consejo, estará formada por una Secretaría de despacho de la Presidencia, una Jefatura de Servicio al frente de la Oficina, tres Jefaturas de Sección para los ámbitos de asuntos generales, transparencia e integridad pública, un puesto técnico especializado en integridad pública y protección de las personas informantes y tres puestos de apoyo administrativo.

Según explican, la implantación se desarrollará en dos fases. La primera permitirá cubrir el núcleo mínimo de apoyo a la Presidencia, dirección técnica y gestión administrativa. La segunda completará las áreas de transparencia y acceso a la información pública y de buen gobierno, integridad pública y lucha contra la corrupción.

Asimismo, el Consejo se ha integrado ya en la Conferencia de Órganos Garantes de la Transparencia y a la Red Estatal de Oficinas, Agencias y Órganos Antifraude.

“Con la constitución del Pleno y los acuerdos adoptados, el Consejo inicia una etapa dirigida a convertir la autonomía jurídica reconocida por la ley en una capacidad real de actuación al servicio de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública, el buen gobierno, la integridad institucional y la prevención de la corrupción”, destacan.