Coral García, mejor estudiante del grado de FP de Mecatrónica en Asturias: "Quiero seguir estudiando, con una ingeniería a distancia, y trabajar a la vez"

Coral García Cárdenas, extremeña de 21 años, llegó a Asturias para estudiar el grado universitario de Trabajo Social. Pero pronto se dio cuenta que aquello no era lo suyo. Giró entonces el volante, tomó el camino de la Formación Profesional (FP) y se matriculó en un ciclo superior dominado por los hombres. "Cuando vi la lista de la clase me quedé un poco impactada. Éramos como veinte chicos y solo dos chicas, una de ellas yo", cuenta.

García estudió Mecatrónica en el CIFP Sectores industrial y de Servicios de La Laboral, en Gijón. Acabó el grado este curso y con notazas. Es uno de los mejores expedientes de Asturias y ya ha tenido sus primeras tres entrevistas de trabajo. "No me lo esperaba, pensaba que había gente que había sacado mejores notas que yo", afirma. La joven, que agradece su buen rendimiento a su madre, Angélica, y a sus amigas, tiene muy claro su futuro: "Quiero seguir estudiando, una ingeniería a distancia, y trabajar a la vez". Eso sí, en Madrid.

"Al igual que vine a Asturias por vivir la experiencia fuera de casa, ahora me apetece irme a Madrid", explica. De momento, las buenas notas no le han abierto ninguna puerta en el mercado laboral, aunque todavía es pronto. Acaba de terminar la FP. "Nadie me ha pedido las notas. De momento, en las ofertas que he encontrado piden tener un año de experiencia, pero del grado no sales con experiencia...".

"Eso me gusta, ahí me meto"

A Coral siempre le llamó la atención las máquinas industriales, pero se vio en la necesidad de estudiar un grado universitario, como tantos otros jóvenes. Y se matriculó en una titulación que nada tiene que ver con la industria, porque básicamente le pilló el toro y "era la opción que quedaba": Trabajo Social.

Salió desencantada de la universidad y miró opciones en la FP. Vio la automatización y pensó: "Eso me gusta, ahí me meto". En el grado superior de Mecatrónica Industrial. Aunque reconoce que tampoco sabía al cien por cien en qué consistía. "Me llamaba la atención, pero desde fuera. No sabía internamente tampoco lo que se daba", señala.

Mecánica, electrónica y automatización

La Mecatrónica es la formación que combina mecánica, electrónica y automatización. Es el ciclo formativo que prepara al alumnado para trabajar con sistemas industriales inteligentes y líneas de producción automatizadas. "Das electricidad, neumática, hidráulica... Un montón de cosas. Consiste en el mantenimiento de las máquinas y en entender cómo funcionan". Durante el ciclo formativo, utilizó el torno, la sierra, la lima... "Mis compañeros siempre me ayudaron mucho. Todos somos igual de capaces", defiende.

Las salidas laborales son variadas y es uno de los perfiles más demandados por la industria. "La mayoría opta por el mantenimiento industrial, pero también puedes trabajar en el mantenimiento de ascensores", aclara.

Casi como una clase particular

Su fututo pasa, ahora, por encontrar trabajo y estudiar una carrera a distancia. Ingeniería Eléctrica o Ingeniería de las Tecnologías Industriales. "Cuando estuve en la universidad, la forma de dar clase no me convenció. Sin embargo, en la FP fue completamente diferente. En segundo curso, éramos ocho alumnos y así puedes aprender mucho más". Es casi como una clase particular. Después de su experiencia, Coral García es una firme defensora de la Formación Profesional, una rama que en muchos casos "tiene más salidas laborales que estudiar una carrera".