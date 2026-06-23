Denuncian temperaturas superiores a 30 grados en el edificio administrativo de Llamaquique, en Oviedo

El sindicato CSIF ha denunciado las elevadas temperaturas registradas en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias (EASMU), donde, según aseguran desde el sindicato, se han alcanzado más de 30 grados en las plantas superiores y cerca de 29 grados en la planta baja. La organización considera que estas condiciones son incompatibles con un entorno laboral seguro y saludable y ha solicitado medidas excepcionales para proteger a los empleados públicos.

Critican especialmente la situación del inmueble después de las inversiones realizadas para mejorar su eficiencia energética. "A las puertas del edificio luce una placa que anuncia la mejora de la eficiencia energética, pero la realidad que viven los trabajadores cada día es muy distinta", señalan desde CSIF, que cuestiona la efectividad de las actuaciones ejecutadas con fondos europeos.

Ante esta situación, el sindicato ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y reclama una respuesta inmediata por parte de la Administración autonómica. Entre las medidas propuestas figura la reducción excepcional de la jornada laboral hasta las 13.00 horas mientras persistan las altas temperaturas. En aquellos servicios donde no sea posible interrumpir la actividad, CSIF solicita la autorización de pausas adicionales de media hora para facilitar la recuperación de los trabajadores.

La organización sindical también pone el foco en la ausencia de un protocolo específico frente a las olas de calor en la Administración del Principado. Según destaca, otras comunidades autónomas ya disponen de planes preventivos adaptados a estos episodios meteorológicos, mientras que Asturias continúa sin una planificación específica para afrontar los riesgos laborales derivados del aumento de las temperaturas.

Pausas de recuperación y más medidas

Por ello, CSIF reclama la aprobación urgente de un Plan de Prevención frente a Altas Temperaturas que contemple medidas como la adaptación de horarios, la flexibilización de la jornada, el acceso permanente a puntos de hidratación, la habilitación de pausas de recuperación y la adecuación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones climáticas.

La preocupación del sindicato se extiende además a los centros asistenciales, residencias de mayores y centros de menores dependientes de la Administración. Según advierte, tanto los usuarios como los profesionales de estos servicios se encuentran especialmente expuestos al calor, sin posibilidad de abandonar las instalaciones ni de reducir la actividad debido al carácter esencial de los servicios que prestan.

En este contexto, CSIF considera imprescindible reforzar las medidas de protección en estos centros, mediante más descansos y tiempos de recuperación para los trabajadores, así como actuaciones destinadas a garantizar unas condiciones térmicas adecuadas para residentes y menores.

Abanicos como medida de protesta

Como gesto simbólico de protesta, representantes sindicales repartieron este martes abanicos entre los empleados afectados por las altas temperaturas en las dependencias administrativas.

Por último, el sindicato ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que prioricen su salud y acudan a los servicios médicos en caso de sufrir síntomas derivados del calor. CSIF recuerda que estas ausencias pueden estar amparadas por la normativa vigente y responsabiliza a la Administración de garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

Entre sus reivindicaciones, la organización reclama la adopción inmediata de medidas excepcionales durante las olas de calor, la reducción de la jornada laboral, la aprobación de protocolos específicos de actuación y una protección reforzada para trabajadores y usuarios de los centros asistenciales dependientes del Principado.

Uno de los termómetros en el centro Los Pilares / Lne

Altas temperaturas también en el centro Los Pilares

Además, el PP se ha hecho eco de que apenas unos meses despuñes de la inauguración de las obras en el centro de menores Los Pilares "no se ha hecho nada, y desde la última ola de calor el problema ha ido a más". Se refieren al denominado grupo de urgencia, destinado a bebés de 0 a 3 años, donde los trabajadores ya habían advertido de la presencia de un ventanal central sin protección que filtra la luz, y también las altas temperaturas, en una zona donde se presta cuidados a los más pequeños.

"Nos tenemos que pueda haber una desgracia", denunció este martes la parlamentaria popular Beatriz Polledo. "En el Principado tienen que tomar una decisión ya, ¿a qué esperan para tomar medidas? Estamos hablando de un edificio que se inauguró hace tres meses y que no cuenta ni con climatización", subrayó la diputada del PP.

Escuelinas desprotegidas contra el calor, según CC OO

CCOO ha denunciado que las medidas adoptadas por la Administración asturiana para afrontar las altas temperaturas en los centros educativos resultan insuficientes, especialmente en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. El sindicato recuerda que el pasado 25 de mayo llevó ante la Inspección de Trabajo las condiciones de calor extremo en numerosos centros, lo que motivó la publicación de una guía autonómica de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos.

A raíz de esta intervención, se han aplicado algunas medidas puntuales, como la reducción del horario lectivo en determinados centros, el cierre temporal de un colegio y un instituto, y la reubicación del alumnado de una escuela infantil. Sin embargo, CCOO considera que la principal medida contemplada en la guía, la posibilidad de ajustar horarios a petición de cada dirección, no responde a la gravedad del problema.

El sindicato alerta de que muchas escuelas infantiles carecen de aislamiento térmico, ventilación adecuada, climatización o espacios exteriores protegidos del sol, una situación que afecta tanto a las condiciones laborales del personal como a la salud y seguridad de los menores, especialmente vulnerables a las altas temperaturas.

Asimismo, critica las actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Oviedo, basadas en mediciones, revisiones de sistemas de climatización y reparto de equipos portátiles, al considerar que no abordan las deficiencias estructurales existentes.

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CCOO reclama medidas permanentes, como la climatización efectiva de las escuelas infantiles, la adaptación de los edificios, protocolos automáticos de actuación ante episodios de calor extremo y la posibilidad de adelantar el cierre del curso en julio cuando las condiciones meteorológicas lo requieran. El sindicato defiende que la protección de la infancia y de los trabajadores debe basarse en una planificación preventiva y no en medidas excepcionales o solicitudes individuales de cada centro.