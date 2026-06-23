El desbloqueo de Europa a la modificación genética de las semillas contenta a los productores: "Es un avance estratégico para el futuro de la agricultura"

Europa ha desbloqueado la innovación agrícola con la aprobación histórica de las nuevas técnicas genómicas y el campo celebra que la nueva normativa europea ponga fin a una década de bloqueo y abra una nueva etapa para la competitividad, la sostenibilidad y el futuro del sector agrícola.

Clara Espinosa del Alba, investigadora del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, ha analizado la capacidad de adaptación de las plantas a los cambios ambientales y viene determinada por la variación genética existente entre individuos de la misma especie, lo que se conoce en términos técnicos como variación intraespecífica. Su estudio sobre la variación de las respuestas germinativas ante limitaciones de agua concluye que es posible predecir la capacidad de adaptación de las plantas ante futuros escenarios climáticos con sequías intensas, extensas y frecuentes. Es decir, las semillas se adaptan por sí mismas a los cambios ambientales. Si bien su estudio no concreta nada sobre modificación genética, sí han querido valorar la decisión de la Unión Europea desde ANOVE (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales), la entidad que agrupa a centros públicos y compañías responsables de la investigación y desarrollo de nuevas variedades vegetales en nuestro país. A su juicio, esta aprobación envía una señal muy clara: la UE quiere seguir siendo líder en investigación, productividad y sostenibilidad en cultivos.

Almudena de la Cruz, directora de Asuntos Regulatorios de la asociación ANOVE ha explicado a LA NUEVA ESPAÑA que la aprobación del nuevo Reglamento europeo sobre Nuevas Técnicas Genómicas (NTGs), es “muy positiva” porque supone un avance estratégico para el futuro de la agricultura europea y española. “La nueva normativa”, explica, “permite cerrar una etapa de bloqueo e incertidumbre que durante años ha limitado la capacidad de innovación del sector agroalimentario europeo frente a otras regiones del mundo que ya habían avanzado en la adopción de estos desarrollos científicos". A su juicio, Europa necesitaba recuperar competitividad y liderazgo tecnológico en un ámbito clave para garantizar la sostenibilidad y la seguridad alimentaria.

“Es importante destacar el rol impulsor desempeñado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha mantenido una posición firme y constructiva a favor de una regulación basada en la ciencia y la innovación. Ahora comienza una nueva etapa centrada en la correcta implementación de la normativa para asegurar que todo el potencial de las NTGs pueda traducirse en beneficios reales para el conjunto de la cadena agroalimentaria europea”, agrega.

Las Nuevas Técnicas Genómicas (NTGs) permitirán acelerar el desarrollo de variedades vegetales más resistentes a sequías, plagas y enfermedades, mejorar la eficiencia en el uso de agua y recursos naturales, reforzar la calidad nutricional de los alimentos y facilitar cultivos mejor adaptados al cambio climático, abunda la directora de Asuntos Regulatorios de ANOVE. “En un contexto marcado por fenómenos climáticos extremos, volatilidad de precios, presión regulatoria y necesidad de aumentar la productividad agrícola con menos recursos, el sector considera que estas herramientas serán fundamentales para garantizar el futuro del campo europeo”, resume Almudena de la Cruz.

Y como ya estudió Clara Espinosa del Alba, del departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, ya hay semillas que son capaces de germinar ante una mayor tolerancia a la escasez de agua mientras que las especies más dependientes de largos periodos de frío y de una mayor disponibilidad hídrica podrían experimentar mayores dificultades para regenerarse.

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Desde ANOVE consideran especialmente relevante que las instituciones europeas hayan reconocido que innovación y sostenibilidad deben avanzar de manera conjunta. Este nuevo marco regulatorio abre una oportunidad para fortalecer la investigación, atraer inversión y ofrecer nuevas soluciones tanto a agricultores como a consumidores.