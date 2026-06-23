Emma González, coordinadora de Pre-school en el Colegio Internacional Meres: "Las rabietas son señales de que algo está pasando; lo ideal es acompañar, mantener la calma y establecer límites"

Acompañar a los niños en las distintas etapas de su desarrollo respetando sus ritmos y fomentando su autonomía. Este es el enfoque del Pre-School en el colegio internacional Meres, un centro en el que la educación infantil es una etapa clave para forjar la seguridad emocional y el vínculo con los más pequeños.

Pero ¿qué hacer cuando los niños empiezan las vacaciones de verano y son los padres los que deben tomar el testigo por completo? ¿Es sano que se aburran de vez en cuando? ¿Cómo saber si se está siendo demasiado estricto o permisivo y cómo aprender a lidiar con esas complicadas rabietas? Para intentar dar respuesta a estas preguntas Emma González, coordinadora de Pre-School en el colegio internacional Meres visita el podcast de LA NUEVA ESPAÑA.

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