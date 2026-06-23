Evacuación en helicóptero en plena carretera nacional en Nava: un coche se sale de la vía y colisiona contra un árbol

Espectacular evacuación de un conductor en plena N-634 en Nava. Un vehículo que circulaba hacia Infiesto se salió de la vía en la variante de la localidad por motivos que se desconocen y colisionó con un árbol tras saltar el guardarraíl. El conductor del turismo y único ocupante, de 66 años, ha resultado herido de consideración.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica. Fue evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras ser estabilizado en el lugar por el médico del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias en coordinación con el equipo de Atención Primaria de Nava. Hasta el lugar también se desplazó la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

El herido tuvo que ser excarcelado del interior del turismo por efectivos de Bomberos del SEPA con base en el parque de Piloña. Los bomberos lo extrajeron lateralmente, inmovilizado, con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.59 horas. En la llamada señalaban que en vehículo se había salido de la vía y colisionado contra la bionda. En su interior había, al menos una persona herida y atrapada.

La Sala 112 del SEPA movilizó a bomberos de parque piloñés y al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado. Paralelamente pasó el aviso al SAMU que envió el equipo de Atención Primaria de Nava con la ambulancia de soporte vital básico de la zona y se informó a la Guardia Civil.

A las 16.07 horas los bomberos ya habían extraído al afectado, que fue estabiizado por los equipos sanitarios y evacuado al HUCA en el helicóptero medicalizado. La aronave tuvo que aterrizar en mitad de la carretera, obligando a cortar totalmente la carretera en ambos sentidos durante varios minutos con la presencia de varias dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, y en un momento de intenso calor.

Tras realizar tareas de seguridad y normalización de la vía los bomberos se retiraron del lugar para regresar a parque a las 16.37 horas. Finalizado el traslado sanitario el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado regresó a su base en La Morgal a las 16.54 horas.

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