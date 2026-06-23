¿Qué es el euro digital, cuándo se aprueba y por qué un eurodiputado asturiano tiene protagonismo en esta importante novedad?

El euro digital podría ser una realidad a finales de este año. Hoy, la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo ha aprobado el paquete legislativo que dará lugar a esta moneda, pensada para competir con sistemas de pago extranjeros como Visa o Mastercard.

De esta comisión forma parte el eurodiputado asturiano Jonás Fernández, portavoz de los socialistas europeos en estos asuntos. En su opinión, se trata del "mayor proyecto financiero desde la creación de la moneda única". Además, ha añadido que uno de sus objetivos en este proyecto ha sido defender "la soberanía, porque garantiza la continuidad del dinero público y ofrecerá una alternativa europea al oligopolio de pagos extranjeros". A su juicio, el texto final "ofrece una alternativa real al dominio de los gigantes de pagos privados, con un instrumento público soberano que prioriza a las personas sobre el beneficio".

Han votado a favor de la propuesta el PP, los socialistas, los liberales, los verdes y la izquierda, mientras que los tres grupos de extrema derecha han votado en contra. Por ello, se prevé que el texto salga adelante sin contratiempos en el pleno, probablemente en julio.

Jonás Fernández / Luisma Murias

Después será necesario negociar con el Consejo antes de que la normativa entre en vigor. El objetivo es que el euro digital esté disponible para todo el mundo, tenga o no cuenta bancaria y disponga o no de acceso a internet. Además, pretende contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales. En ningún caso será obligatorio su uso, como ha resaltado el ponente de la iniciativa, el eurodiputado español del PP Fernando Navarrete. Quien desee seguir utilizando el dinero en efectivo podrá seguir haciéndolo.

La principal novedad es que podrán realizarse transacciones de dispositivo a dispositivo incluso cuando no exista conexión a internet en ese momento.

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La idea que subyace al proyecto es que el euro digital pueda competir con las grandes operadoras norteamericanas sin perjudicar a las entidades financieras europeas y, al mismo tiempo, facilitar la gestión financiera diaria de los ciudadanos que decidan utilizarlo.