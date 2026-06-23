Hunosa, un futuro contra reloj: todos los frentes que tiene abiertos la empresa estatal minera, tocada por varios reveses jurídicos

El tiempo pasa, y cada minuto que transcurre hace más compleja la supervivencia de Hunosa a largo plazo. Un futuro que depende, esencialmente, de la central térmica de La Pereda, mutada en central de biomasa. El varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al anular la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la infraestructura, cuyas obras de transformación cuestan 55 millones de euros, dejan tocada a la empresa, más si se suma un segundo revés jurídico, el que anula el uso de la escombrera de Lada, en Langreo, en el que estaba previsto arrojar las cenizas de la central. La principal apuesta de futuro de Hunosa, de la que dependen más de la mitad de sus ingresos, está en el aire.

A esta inquietud por el proyecto estrella de la ya antigua empresa minera -dejó de sacar carbón en diciembre de 2024- se suman las quejas sindicales por la "inacción" de la directiva de la compañía, encabezada por su presidente Enrique Fernández, con la negociación y activación del Plan de Empresa de la compañía. Subrayan las centrales que no hay movimiento alguno, que todos los proyectos que se presentan corren de su cuenta, y temen que se esté dejando pasar el tiempo para cerrar la compañía, creada en 1967 con más de 20.000 trabajadores, mineros esencialmente, una plantilla adelgazada hasta los 429 empleos hoy en día. En gran medida, vinculados a lo que pase con La Pereda, que es el principal proyecto para la compañía, pero ni mucho menos el único.

Exterior de la térmica de La Pereda. / LNE

La Pereda, la biomasa y la polémica del CSR

El tiempo corre para conectarse a la red eléctrica, el plazo máximo es finales de 2027. El debate sobre cómo sacar del laberinto jurídico a la central va más allá de resolver la situación en los tribunales. El tiempo apremia porque Hunosa se arriesga a llegar tarde a la conexión a la red eléctrica, concedida por el Gobierno central y que expira a finales del próximo año. Estos permisos concedidos autorizan la instalación, una vez convertida en planta de biomasa, pueda suministrar electricidad al sistema y obtener ingresos. De no haber existido rechazo judicial, los plazos se podrían cumplir holgadamente. Ahora ya no está claro. Si no logra ese objetivo, la conexión se pierde y otro operador podría solicitarla.

La clave de todo, paradójicamente, está en la "basura". Inicialmente, llegó a decirse que la térmica de biomasa de Hunosa quemaría hasta un 25% de CSR (combustible sólido recuperado, elaborado a base de residuos). Finalmente se quedó en el 10%, pero precisamente el TSJA tumbó el permiso ambiental al considerar que hay demasiada ambigüedad respecto al CSR, al no concretarse la cantidad concreta que se quemará (el proyecto refleja un máximo del 25%), ni tampoco su composición.

La empresa se encuentra ahora ultimando las modificaciones requeridas en el estudio de impacto ambiental. Unos cambios que serán claves para el futuro de la empresa. Si La Pereda acaba funcionando con sus 50 Megavatios de potencia, llegan los ingresos y las pérdidas -122 millones tuvo que inyectar la SEPI en 2024, año en el que la térmica estuvo parada al carecer de vertedero de cenizas- se reducen, Hunosa podría vislumbrar un futuro no tan negro como el carbón que extrajo durante 57 años, y sí algo más verde, como algunos de los proyectos energéticos puestos sobre la mesa por los sindicatos. Hunosa tiene muchos deberes por hacer en las Cuencas, y en caso de cierre, tendría que ser otro organismo estatal (¿Tragsa?) quien los acabase.

Nicolasa y el parque energético

Los planes de Hunosa pasaban por convertir Nicolasa en un parque energético renovable en el que el aprovechamiento hídrico sea el principal motor. Se trata de una iniciativa que en su momento alumbró el SOMA y que rápidamente encontró el apoyo del Gobierno del Principado. Finalmente, Hunosa también asumió el proyecto y defiende su ejecución, si bien todo está por definir en el Plan de Empresa. Se trata de una actuación tremendamente ambiciosa, ya que su implantación conllevaría una inversión superior a los 50 millones de euros, según el alcance del bombeo hídrico que finalmente se establezca. En el boceto que se maneja inicialmente se apunta dos posibles capacidades, de 50 y 100 megavatios de potencia: igualando o doblando la capacidad de producción energética de la empresa.

Proyecto de cultivos AgroCarrio / LNE

Centro de Innovación de Carrio

El pozo minero de Laviana está en proceso de conversión en centro de innovación del sector agroalimentario, con el apoyo de una treintena de empresas y asociaciones. Cuenta con 6,7 millones para su transformación, obtenidos de distintas convocatorias de fondos europeos. La primera fase está a punto de comenzar. El espacio, según el proyecto remitido por Hunosa al Ayuntamiento de Laviana, contará con trece parcelas para industrias, divididas en tres plataformas, unidas por distintos puentes: la zona de Barredos, la plataforma central y el entorno del castillete, la denominada plataforma Carrio. Este proyecto pretende ordenar los más de 75.000 metros cuadrados que estarán disponibles para empresas: de la mina, a la mesa. En la instalación ya hay funcionando dos proyectos piloto, uno de iniciativa pública, con el Serida (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario) experimentando con cultivos subterráneos dentro de una bocamina; el otro, privado, con la empresa Entomo, con una "fábrica de moscas" que comen residuos industriales y los transforman en proteínas de "alta calidad" para la industria alimentaria.

Centro de datos del pozo San Jorge

Más proyectos en marcha para antiguos pozos mineros. El Principado anunció hace meses su intención de ubicar un gran centro de almacenamiento de datos en el pozo San Jorge, en Aller. El presupuesto es de más de 3 millones. Un centro de proceso de datos de este tipo consume unos 10.000 litros de agua al día, según el Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado (Gitpa). En el caso de San Jorge, el complejo está conectado a un sistema de extracción de agua del interior de las galerías mediante bombeo automático (para evitar inundaciones), por lo que se dispondrá de abastecimiento para refrigerar los equipos sin recurrir a la red de consumo.

Centro de rescates en Aller

La Brigada de Salvamento Minero cambiará su base, desde el pozo Fondón (Sama, Langreo) hasta el pozo Santiago (Aller). Allí se impulsa el proyecto de transformar las instalaciones en un Centro de Entrenamiento en Rescates, abierto a todos los cuerpos de seguridad del país. Eso, en el exterior, porque en el interior se quieren habilitar espacios para recrear las condiciones de vida existentes en la luna. Principado, la Universidad de Oviedo y Hunosa impulsan la iniciativa, que consiste en un proyecto pionero que busca "poner a Asturias en la vanguardia" de este tipo de investigaciones.

Instalaciones del lavadero del Batán. / A. Velasco

Batán Recovery y Plan de Exploración Minera

El lavadero del Batán, en Mieres, es la única instalación de Hunosa que actualmente funciona con relativa normalidad. El complejo industrial pasó de ser un mero lavadero de carbón a servir como centro de revalorización de residuos: los materiales sobrantes se traen al Batán, se separan los que pueden ser reutilizables y se procesan los desechos, es todo un centro de "reciclaje" minero e industrial. Dentro además del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, se incorpora a Hunosa como una de las entidades llamadas a su ejecución, tanto a nivel técnico, como a nivel práctico, utilizando para ello su experiencia en el sector, a través de su filial Sadim (experta en ingeniería). La empresa, además, cuenta ya con el denominado HunosaLab, laboratorio de análisis de combustibles, que realiza pruebas y ofrece sus servicios a empresas de toda España.

El suelo industrial, todo un reto

Una de las grandes asignaturas pendientes de Hunosa es la comercialización del suelo empresarial que posee en las Cuencas. Cuatro polígonos industriales mantiene la empresa urbanizados desde hace más de una década, y tres están vacíos, y el cuarto, el de Lieres, con escasa actividad (dos compañías). Modesta y El Cadavíu, en Langreo (69.710 y 26.154 metros cuadrados, respectivamente) y Reicastro (Mieres, 77.344) no han logrado atraer inversiones, si bien en los últimos meses el polígono mierense se ha vinculado a uno de los posibles centros de prueba de vehículos blindados de Indra.

Turismo en auge

Este pasado mes de abril el pozo Sotón recibía a su visitante 25.000. Se trata de los turistas que han bajado a las profundidades de la tierra, al pozo real, a más de medio kilómetro bajo la superficie. El mismo pozo ofrece otras posibilidades de ser visitado, tanto en recorridos por su exterior -se trata de un Bien de Interés Cultural, un monumento protegido en toda regla-, como en su Centro de Experiencias y Memoria Minera, que muestra la historia del sector en Asturias. El Sotón, además, acoge todo tipo de congresos y actos culturales a lo largo del año. En el valle del Caudal, además, se ha recuperado el exterior del pozo San José, usado para exposiciones y actividades lúdicas.

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Hidrógeno Verde

En febrero, Hunosa recibía el mazazo de la sentencia que anulaba los permisos ambientales para la central de La Pereda. Casi al mismo tiempo, por contra, recibía una buena noticia. La aprobación definitiva, por parte del Ayuntamiento de Langreo, de la modificación urbanística que permitirá a la empresa pública transformar el Pozo Fondón de Sama en una planta de hidrógeno verde, una iniciativa en la que, asociada con varias empresas, se invertirán 18 millones de euros, la mitad aportados por ayudas de la UE. El combustible verde que se producirá en Langreo se fabricará a partir del agua de mina. El denominado proyecto "Mine to H2" cuenta con el liderazgo de Hunosa, a la que acompañan varias empresas y organismos: Alsa, Hyrem, la Universidad de Oviedo, la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Duro Felguera y el instituto polaco GIG-PIB.