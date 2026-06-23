Indra deja fuera de su petición de inversión "exprés" en Asturias un centro de I+D en Oviedo
La instalación, prevista para La Vega, fue anunciada en marzo por el Ministerio de Defensa
La solicitud que la empresa de defensa Indra ha presentado ante el Gobierno de Asturias para calificar la totalidad de sus inversiones en la región como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) –una especie de "vía exprés" para agilizar la inversión– no incluye la implantación de un centro de investigación y desarrollo (I+D) que la compañía estudiaba para Oviedo.
El pasado 17 de marzo, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, anunció en un acto organizado por Indra en la capital asturiana que allí –exactamente en el lugar donde se celebraba el encuentro, en la fábrica de armas de La Vega– la compañía establecería ese futuro centro tecnológico.
En aquel encuentro, la cúpula de Indra aún no había cambiado: su presidente era Ángel Escribano y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Ambos han sido sustituidos, respectivamente, por los catalanes Ángel Simón y Josep Maria Recasens.
De hecho, antes de aquel acto de Indra en marzo, el propio Escribano había visitado el recinto ovetense de La Vega para explorar posibles ubicaciones de ese futuro centro de I+D.
El consejero de Ciencia e Industria del Principado, Borja Sánchez, aseguró ayer que el proyecto de esa instalación "corre en paralelo" a la tramitación PIER, y que el Gobierno asturiano la está vehiculando a través de su programa para la creación de centros de I+D de grandes empresas establecidas en Asturias. Según Sánchez, el hecho de que el centro de Indra en Oviedo fuera anunciado por Valcarce implica que el proyecto "cuenta con todos los avales".
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