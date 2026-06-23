Indra se suma a Costco, Sunwafe y Gondán, que abrieron el camino para atajar la burocracia de sus proyectos

Indra no es la primera empresa que recurre a la ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado (PIER) para que sus planes en Asturias avancen a mayor velocidad que una inversión convencional. Hasta la fecha, no obstante, solo hay una iniciativa declarada PIER en la región: la implantación de un hipermercado de la multinacional estadounidense Costco en el polígono de Bobes (Siero). Sunwafe, compañía que quiere establecer una gran fábrica de componentes de placas solares en Gijón, ha presentado la solicitud para que su proyecto sea tramitado por esa vía "exprés", paso también dado por Astilleros Gondán para agilizar la segunda fase del plan de modernización de sus instalaciones de Figueras (Castropol). Desde la aprobación de la norma, otras iniciativas han decaído o han sido retiradas por sus promotores.

La ley PIER, aprobada por el Gobierno de Adrián Barbón a finales de 2024, contempla que todos los trámites burocráticos de un proyecto que merezca esa calificación se acorten a la mitad y gocen de apoyos financieros públicos. Una inversión puede aspirar a esas ventajas cuando tenga especial relevancia territorial y genere riqueza y empleo de calidad. El procedimiento establece un plazo máximo de tres meses para que el Gobierno regional apruebe, deniegue o imponga condiciones a la declaración. Indra presentó la suya la semana pasada.

El hipermercado que planea Costco para Bobes supone una inversión mínima de 45 millones de euros y la generación de 260 empleos en tres años. El proyecto acaba de recibir un espaldarazo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias denegara la suspensión que reclamaba la Unión de Comerciantes. El inicio de la construcción del hipermercado está previsto para 2027 y las operaciones comerciales para principios de 2029. A pleno rendimiento, el proyecto podría generar hasta 2.600 puestos de trabajo.

Por su parte, Sunwafe quiere instalar en la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia), en Gijón, una fábrica de obleas de silicio destinadas a la producción de placas solares. La empresa tiene previsto iniciar en 2027 la construcción de la planta, que a pleno rendimiento podría generar hasta 2.600 puestos de trabajo. La compañía está pendiente de que el Principado se pronuncie sobre su solicitud, al igual que Gondán, que busca esa catalogación para una inversión que supera los 15 millones de euros y contempla la integración de nuevas tecnologías de robótica, digitalización y automatización de procesos en el astillero.

Hay un proyecto retirado expresamente por la empresa promotora: una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego) impulsada por Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC). Según un portavoz de la compañía, la solicitud PIER ha sido retirada debido a la entrada de nuevos accionistas que "quieren mejorar el proyecto".

Hace casi un año, el Principado denegó la petición como PIER de un parque logístico junto al Aeropuerto de Asturias. La empresa promotora, Ingeniería Integrada para la Edificación, cuantificaba la inversión en más de 100 millones de euros y el empleo directo en más de 1.000 puestos. No obstante, la Agencia Sekuens lo rechazó por la ausencia de "documentos esenciales".

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También decayeron como PIER los planes de la quesería Rey Silo, que constan de dos patas: por un lado, la ampliación de su factoría de Pravia; y por otro, la rehabilitación de cinco antiguas cabañas ganaderas en el Parque Natural de Somiedo para elaborar quesos de pasta cocida.