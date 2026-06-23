Llega la reunión bilateral entre Principado y Hacienda sobre la financiación autonómica: qué propone el Gobierno y por qué el Principado se opone

La reforma del modelo de financiación autonómica, un elemento esencial para las comunidades autónomas mediante el cual el Estado distribuye los recursos necesarios para financiar los servicios públicos, lleva pendiente de renovación desde 2014 y, en la actual legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar), se ha convertido en un campo de batalla política entre los dos grandes partidos.

Asturias, una de las cuatro comunidades en las que gobierna el PSOE, rechaza el actual modelo propuesto por el Ejecutivo de Sánchez, aunque, a diferencia de lo que ocurre en las regiones gobernadas por el PP, no ha dicho no a la llamada del Gobierno para abrir una negociación bilateral. El encuentro será este miércoles.

El Principado acudirá a esa cita, aunque recalcando que la última propuesta conocida, que prevé una inyección adicional de 21.000 millones de euros al sistema, de los cuales 248 millones corresponderían a Asturias, no es aceptable. La posición del Gobierno de Adrián Barbón en materia de financiación se ha ido endureciendo a medida que se han conocido los detalles de un modelo que Sánchez pactó con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para facilitar la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Para el Principado, sigue vigente la Declaración de Santiago, rubricada junto a otras siete comunidades autónomas, en el que se reclamaba que el sistema tuviese en cuenta factores como el envejecimiento de la población o el coste real de la prestación de los servicios públicos. También mantiene como referencia el acuerdo aprobado en la Junta General del Principado con el respaldo de todos los partidos salvo Vox.

Los partidos de la derecha asturiana han criticado a Barbón por no rechazar la negociación y le reprochan que acepte una interlocución bilateral con el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico, por su parte, sostiene que este tipo de contactos entran dentro de la normalidad institucional y recuerdan que ya han existido anteriormente.

El origen

La financiación autonómica se convirtió en una de las principales cuestiones políticas desde el inicio de la actual legislatura y la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El PSOE necesitaba los votos de ERC y ambas formaciones alcanzaron un acuerdo que incluía la condonación de parte de la deuda autonómica.

Posteriormente, el Gobierno señaló que esa quita podría aplicarse también a otras comunidades autónomas, aunque no todas se beneficiarían en la misma proporción. El Principado no se manifestó en contra de la medida y reclamó "igualdad de trato".

En el verano de 2024 se dio un paso más. PSOE y ERC alcanzaron otro acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El pacto contemplaba un concierto económico para Cataluña, es decir, la salida de esta comunidad del régimen común de financiación.

Ese acuerdo provocó que Adrián Barbón, que se encontraba de vacaciones cuando se firmó, compareciese públicamente. "No apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias. Tenemos definida nuestra postura en materia de financiación y me debo a los acuerdos alcanzados", aseguró entonces el presidente del Principado.

La reunión con Sánchez

En septiembre de 2024, al igual que otros presidentes autonómicos, Barbón acudió a La Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. La financiación autonómica fue uno de los asuntos centrales del encuentro.

El presidente asturiano trasladó a Sánchez el acuerdo sobre financiación refrendado en la Junta General por todos los partidos salvo Vox y, tras la reunión, aseguró que se marchaba sin conocer detalles concretos sobre la reforma pendiente, que en aquel momento contemplaba otorgar a Cataluña una autonomía fiscal similar a la de País Vasco y Navarra. Según relató Barbón, Sánchez sí le trasladó que habría "más recursos para todas las comunidades".

Meses después de aquel encuentro, el presidente del Gobierno indicó que la reforma se abordaría en enero en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "De esta parece que va", llegó a afirmar Barbón.

La quita de la deuda

Entre medias, se aprobó la quita de la deuda autonómica, que en el caso de Asturias ascendía a 1.508 millones de euros. La decisión se adoptó en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada en febrero de 2025 y marcada por el plantón de los consejeros autonómicos del PP. La medida salió adelante y Asturias votó a favor.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, reconoció que, aunque la fórmula empleada por el Ministerio cumplía algunas de las exigencias planteadas por Asturias, al Principado "le hubiese gustado" que la población ajustada tuviese un mayor peso, al considerarla el criterio "más equitativo".

Por fin hay propuesta

En enero de 2026 se conoció la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica. El documento dejaba atrás el cupo catalán o la salida de Cataluña del régimen común, pero otorgaba a esta comunidad una "financiación singular" y, según diversos expertos, favorecía especialmente a las regiones del Mediterráneo.

Asturias rechazó tajantemente la propuesta. "No puede ser un contrato de adhesión ni el resultado de una negociación bilateral", afirmó Guillermo Peláez.

Ese mismo mes se celebró un Consejo de Política Fiscal y Financiera al que acudió la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en representación de Asturias. Allí, el Gobierno central se comprometió a mantener conversaciones individualizadas con cada comunidad autónoma. "Con Asturias, bien. Quieren incorporar elementos nuevos y están dispuestos a dialogar", declaró María Jesús Montero, entonces todavía ministra de Hacienda.

El Principado mantuvo su rechazo al modelo presentado, defendió las exigencias recogidas tanto en el acuerdo alcanzado en la Junta General como en el pacto suscrito con otras comunidades autónomas, pero dejó abierta la puerta a la negociación.

Pendientes de la reunión

Esta semana tendrá lugar la reunión con Asturias. Será el miércoles 24 de junio en el Principado. Peláez, acompañado por su equipo, recibirá a Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda; a Mónica García, secretaria general de Financiación Autonómica; y a Luis María Temes, director general de Estabilidad Presupuestaria. Las comunidades gobernadas por el PP, incluidas todas las firmantes de la Declaración de Santiago a excepción de Asturias y Castilla La Mancha, no participarán en estas reuniones con el Gobierno central.

El nuevo modelo de financiación, para poder aplicarse, debería recibir primero el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque eso no garantizaría su entrada en vigor. Posteriormente, tendría que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, donde, por el momento, el Gobierno no dispone de los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

"Tienen que ganarse el sí de Asturias", afirmó recientemente el presidente del Principado, Adrián Barbón.