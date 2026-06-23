Mañana caótica en el AVE asturiano: retrasos de hasta tres horas por una avería en Valladolid
Técnicos de Adif trabajan con maquinaria especializada para reparar la catenaria en el tramo de alta velocidad Valladolid-Madrid, que ha sufrido una incidencia en el sistema de electrificación
Mañana caótica en la red ferroviaria. Una incidencia en el sistema de electrificación de la línea de alta velocidad a la altura de Valladolid ha provocado importantes retrasos en varios servicios ferroviarios, incluidos todos los trenes matinales del corredor asturiano. En total, seis convoyes han sufrido demoras de diversa consideración.
La incidencia más grave ha afectado a un tren con destino final en Gijón, que permaneció detenido en Valladolid y acumuló cerca de tres horas de retraso. En el resto de los servicios afectados, las demoras han oscilado entre los 60 y los 90 minutos, según ha informado Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria.
"Se está recuperando de forma progresiva la circulación en ambos sentidos en el tramo de alta velocidad Valladolid-Segovia-Madrid, aunque los trenes todavía circularán con retrasos hasta que se recupere la normalidad", señalaron fuentes de Adif.
La incidencia también ha tenido repercusiones en los corredores ferroviarios que conectan Cantabria y el País Vasco con Valladolid y Madrid, incluidas las conexiones con Palencia, Burgos y León. Para mantener el servicio, algunos trenes de Larga Distancia están siendo desviados por la red convencional mediante el cambiador de ancho de Valdestillas (Valladolid), una solución que ha permitido preservar las comunicaciones aunque con retrasos significativos.
Durante las últimas horas, técnicos de Adif han trabajado para compatibilizar la circulación de trenes con las labores de reparación de la avería, detectada a primera hora de la mañana en un punto de la catenaria. En concreto, el problema se localizó en un cable sustentador, el elemento encargado de mantener el equilibrio de tensión de la línea aérea de contacto.
"Los trabajos que se están realizando son complejos. Personal de Adif lleva horas trabajando con maquinaria especializada en la zona para reparar la avería lo antes posible, al tiempo que se ha habilitado un sistema alternativo de circulación para garantizar el servicio", explicaron desde el gestor ferroviario.
A lo largo de la mañana la situación ha ido mejorando paulatinamente, aunque los retrasos continuaron acumulándose en buena parte de los servicios afectados y la normalización completa de la circulación no se esperaba hasta que concluyeran las labores de reparación.
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