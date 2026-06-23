La nueva estrategia contra incendios de Asturias: prevención, protección de zonas urbano-forestales y refuerzo de la seguridad de 6.200 núcleos

El Gobierno de Asturias centrará en los próximos años su política contra los incendios forestales en la prevención, la protección de las zonas urbano-forestales y la reducción del riesgo para la población rural. La Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, "EPLIFA 2026-2030", ya aprobada por el Consejo de Gobierno, servirá de marco para desplegar planes anuales con actuaciones concretas en prevención, vigilancia, extinción y restauración.

El Principado reforzará la vigilancia y el control en la interfaz urbano-forestal, las zonas en las que los núcleos habitados entran en contacto con áreas forestales y donde el riesgo para la población y las viviendas es mayor. La estrategia prevé impulsar medidas de autoprotección en pueblos y aldeas, así como trabajos de gestión preventiva del territorio para reducir la carga de combustible vegetal y mejorar la capacidad de resistencia del paisaje ante el fuego.

Entre las actuaciones previstas figuran tratamientos selvícolas, mantenimiento de pastizales, conservación de infraestructuras forestales y desarrollo de áreas silvopastorales. El objetivo es ordenar el territorio, limitar la propagación de incendios y facilitar el trabajo de los medios de extinción en caso de emergencia.

Más vigilancia y cartografía del riesgo

La nueva planificación incorpora un análisis detallado de la vulnerabilidad, la recurrencia y el riesgo de incendios forestales en Asturias. Este diagnóstico permitirá disponer de una base cartográfica homogénea para orientar las actuaciones preventivas y coordinar otros instrumentos estratégicos, como el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOPA) o el futuro Plan de Ordenación de los Recursos Forestales.

La información estará disponible en el portal del Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias (SITPA), y servirá para priorizar intervenciones en las áreas más expuestas. En la elaboración de la estrategia han participado las consejerías de Gestión de Emergencias y Medio Rural, junto con la Universidad de Oviedo, en un trabajo de carácter multidisciplinar.

El marco se completará con la modificación de la ley de Montes, la actualización de la normativa sobre el uso del fuego y la futura aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales.

Más de 100 millones movilizados

El desarrollo de estas actuaciones se apoya en la mayor movilización de recursos públicos realizada hasta ahora en Asturias para hacer frente a los incendios forestales. El Ejecutivo autonómico destina este año más de 100 millones de euros a prevención, vigilancia, extinción y restauración ambiental.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias concentra 78 millones. De esa cantidad, 47,3 millones se destinan al refuerzo del Servicio de Emergencias (Sepa) un 10,42% más que en 2025. La inversión permitirá modernizar las comunicaciones, renovar la flota, mejorar la formación, avanzar en digitalización y mantener una plantilla estable de 600 efectivos durante todo el año.

El departamento reserva además 30,7 millones para restauración ecológica, prevención y dinamización de la Red Natural de Asturias. Esta partida incluye 13,4 millones para el cuerpo de Agentes del Medio Natural y un fondo de cinco millones dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes para actuar en la interfaz urbano-forestal.

Estas medidas permitirán intervenir en más de 45.700 hectáreas, mejorar la protección de cerca de 400.000 personas y reforzar la seguridad en más de 6.200 núcleos de población de 74 concejos.

Campaña de publicidad

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria moviliza otros 28 millones para compatibilizar la actividad agrícola, ganadera y forestal con la prevención de incendios. Entre las principales medidas se incluyen 15 millones para acciones directas de prevención, cinco millones en ayudas a propietarios forestales y 4,6 millones para convenios con ayuntamientos y parroquias rurales.

El plan incorpora también nuevas líneas de apoyo para paliar daños y proyectos de innovación, entre ellos el desarrollo de un robot forestal autónomo para tareas de prevención y extinción.

El dispositivo se completa con la campaña institucional “Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias”, que busca implicar a la ciudadanía en la prevención. La iniciativa recuerda la importancia de avisar al 112 ante cualquier indicio de incendio y pone en valor el trabajo de los equipos de emergencia.

La campaña se difundirá en medios tradicionales, soportes exteriores y canales digitales. Durante el verano, los mensajes se adaptarán a los distintos niveles de riesgo y se reforzarán cuando se active el INFOPA, especialmente en informativos de radio y espacios meteorológicos.