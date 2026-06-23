El Parlamento Europeo mantiene abierta la petición de URA y examinará las medidas contra la tuberculosis bovina aplicadas en Asturias

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado mantener abierta la petición presentada por la Unión Rural Asturiana (URA), en la que se cuestiona la aplicación de determinadas medidas de control de la tuberculosis bovina en Asturias y sus consecuencias sobre las explotaciones ganaderas.

La decisión supone que las instituciones europeas continuarán analizando la situación denunciada por la organización agraria y evaluarán la información trasladada por los peticionarios sobre el impacto económico, social y productivo que están teniendo los actuales protocolos de saneamiento.

Durante su intervención ante los eurodiputados, el secretario general de URA, el asturiano Borja Fernández, defendió que los ganaderos asturianos son los primeros interesados en erradicar la enfermedad y garantizar los máximos estándares de sanidad animal, pero advirtió de que la lucha contra la tuberculosis no puede desarrollarse al margen de los principios de proporcionalidad, rigor científico y equilibrio que inspiran la legislación europea.

“Los ganaderos no pedimos menos controles ni menos sanidad animal. Pedimos más ciencia, diagnósticos más precisos y decisiones proporcionadas al riesgo real existente”, afirmó Fernández ante la comisión.

URA expuso el impacto que las restricciones derivadas de los protocolos de saneamiento están teniendo sobre numerosas explotaciones familiares, especialmente en comarcas donde la ganadería constituye la principal actividad económica y una herramienta esencial para fijar población y mantener vivo el medio rural.

La organización recordó que en municipios como Tineo, principal productor de leche de España, la suspensión de los protocolos de flexibilización ha generado durante más de un año importantes consecuencias para numerosas explotaciones, tanto desde el punto de vista económico como emocional.

Asimismo, URA trasladó a los representantes europeos la necesidad de revisar y mejorar los sistemas diagnósticos actualmente utilizados, impulsando nuevas herramientas científicas que permitan aumentar la precisión de los programas de control y reducir situaciones que generan incertidumbre entre los ganaderos.

Otro de los aspectos destacados durante la comparecencia fue el papel de la fauna silvestre en la transmisión de la enfermedad. La organización considera imprescindible que las estrategias de control actúen sobre todos los factores epidemiológicos implicados y no centren la práctica totalidad de las medidas sobre las explotaciones ganaderas.

“Si queremos erradicar la tuberculosis, debemos actuar sobre todas las causas y todos los reservorios. No es razonable que el mayor esfuerzo recaiga siempre sobre quienes ya soportan las consecuencias económicas y sociales de esta situación”, señaló Fernández.

Ante la Comisión de Peticiones, URA solicitó a las instituciones europeas una evaluación rigurosa de las medidas aplicadas en Asturias, mayor transparencia en los procedimientos y una revisión permanente de las herramientas diagnósticas disponibles para garantizar que las decisiones adoptadas respondan siempre a los mejores criterios científicos.

La organización agraria valoró positivamente la decisión de mantener abierta la petición, al considerar que supone un reconocimiento a la preocupación existente en el sector y una oportunidad para que las instituciones europeas analicen en profundidad una problemática que afecta al presente y al futuro de cientos de familias ganaderas asturianas.

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“Porque la tuberculosis puede erradicarse, pero las explotaciones que cierran, los jóvenes que abandonan el campo y los pueblos que se vacían son mucho más difíciles de recuperar”, concluyó el representante de URA.