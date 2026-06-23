Primeras palabras del PSOE asturiano tras la condena a Ábalos: "Rechazo absoluto a la corrupción afecte a quien afecte", afirma Gimena Llamedo

La Vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defendió este martes la posición del Gobierno asturiano frente a la corrupción y rechazó las críticas de la oposición por el supuesto silencio de Adrián Barbón y de la Federación Socialista Asturiana (FSA) tras la sentencia contra el exministro José Luis Ábalos -24 años de cárcel- y su asesor Koldo García -19 años- por el caso de las mascarillas. La socialista afirmó que el planteamiento del Ejecutivo autonómico “es conocido” y que “no se ha movido ni un milímetro”: “Rechazo absoluto, sin matices y sin excepción, a cualquier conducta vinculada a la corrupción, se produzca donde se produzca y afecte a quien afecte”.

Respuesta a la oposición

La Vicepresidenta sostuvo que Barbón se ha pronunciado “siempre con claridad y contundencia” cuando se ha tratado de defender la ejemplaridad en la vida pública. Recordó, además, que el presidente del Principado ha afirmado en varias ocasiones que la corrupción “le asquea” y que ha defendido que la justicia sea “implacable”.

“Y la oposición lo sabe perfectamente. Sabe que Adrián Barbón lo ha reiterado en numerosas ocasiones y sabe que Adrián Barbón no se ha callado jamás”, señaló Llamedo, que enmarcó las críticas en una estrategia política contra el jefe del Ejecutivo autonómico.

“No les molesta, les estorba”

Llamedo afirmó que a la oposición “no le preocupa lo que Adrián Barbón diga o deje de decir”, sino que, a su juicio, le incomoda que Asturias cuente con “un gobierno estable” y “centrado en resolver los problemas de la gente”. La Vicepresidenta vinculó esas críticas con el rechazo de la derecha a las políticas progresistas impulsadas por el Ejecutivo regional.

“A la derecha Adrián Barbón no les molesta; Adrián Barbón les estorba”, afirmó. Según Llamedo, la figura del presidente asturiano representa “la mayor garantía para la continuidad de las políticas de progreso en Asturias”.

Por eso, concluyó dejando claro que el Gobierno autonómico no aceptará “lecciones” de quienes, en sus palabras, utilizan la corrupción “como un arma arrojadiza” mientras guardan silencio cuando los casos afectan a sus propias filas.