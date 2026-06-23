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El Principado estudia expropiar el taller de Barros si fracasa la negociación de Indra y Duro

El Gobierno regional declarará de "utilidad pública" la inversión de otra fábrica de blindados en Asturias, lo que permitirá el embargo del recinto langreano que la empresa de ingeniería se resiste a vender

Al fondo, taller de Duro Felguera en Barros (Langreo).

Al fondo, taller de Duro Felguera en Barros (Langreo). / FERNANDO RODRIGUEZ

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Yago González

Yago González

Oviedo

El Gobierno de Asturias ha dado un paso más para "garantizar" que la empresa de defensa Indra establezca una fábrica de vehículos militares blindados en el taller de construcciones mecánicas de Duro Felguera en Barros (Langreo). La Consejería de Ciencia e Industria, que ya está tramitando los planes industriales de Indra en Asturias como Proyecto de Interés Estratégico (PIER), tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, elevará "próximamente" al Consejo de Gobierno que dicho proyecto también sea "de utilidad pública", lo cual "habilitará mecanismos de intervención de la Administración", según aseguró ayer el Consejero, Borja Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, el dirigente socialista no quiso ir más allá y detallar en qué consistirían exactamente esos "mecanismos de intervención". No obstante, el texto de la ley PIER (una norma aprobada en 2024 para agiliar inversiones relevantes en Asturias) ofrece la respuesta. El artículo 7.2 establece que "el acuerdo del Consejo de Gobierno que declare la condición de PIER podrá incluir, a petición del promotor, la declaración de utilidad pública o interés social, identificando la relación de bienes y derechos afectados, pudiendo este resultar beneficiario de la misma; todo ello, con los efectos previstos en la legislación en materia de expropiación forzosa. Dicha expropiación podrá ser tramitada por el procedimiento de tasación conjunta".

Es decir, que si el Principado aprueba el proyecto PIER solicitado por Indra, podrá recurrir a la expropiación de los terrenos que considere oportunos para que la inversión se materialice. Y, dado que Indra quiere que su segunda planta de blindados en Asturias se ubique en Barros –porque ello facilitaría las relaciones logísticas con el Tallerón gijonés–, el Gobierno asturiano tendría la potestad de expropiar el taller langreano de Duro Felguera.

El Consejero precisó que hace una semana que Indra presentó la solicitud PIER, y que esta contempla "la parte productiva" de las inversiones de la multinacional en Asturias, esto es, las fábricas de blindados de Gijón y, si fructifican la negociaciones, la de Barros. Sánchez afirmó que el de Indra es un proyecto "no sólo económica, sino también socialmente importante para la región". "No estamos ante un proyecto cualquiera, es irrenunciable", remarcó.

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La declaración del proyecto de Indra como utilidad pública fue planteada recientemente por IU Asturias. La formación, que forma parte del Gobierno del Principado, aboga por "una proposición de ley por la vía de lectura única y de urgencia, lo que permitirá tras declaración de la utilidad pública de toda la industria de defensa en Asturias, que el Principado fije el precio de las instalaciones que ahora necesita Indra". "Esta medida busca proteger de forma inmediata la inversión de Indra y, al mismo tiempo, asegurar el desarrollo y el futuro de la planta de Trubia", señaló la secretaria de organización de IU Asturias, María Miranda.

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