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Sabadell Herrero y Asturex prestan 150 millones a los exportadores

El banco y el Principado se abren a "ampliar" la cantidad inicial del acuerdo para facilitar la actividad exterior de las empresas asturianas

El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda; y el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez.

El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda; y el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez. / Miki López

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Y. GONZÁLEZ

Oviedo

La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) y el Banco Sabadell Herrero firmaron ayer un acuerdo por el que las empresas asturianas que exporten o que deseen hacerlo tenga acceso a líneas de financiación que suman un total de 150 millones de euros. El motivo es ayudar a estas compañías a lidiar con la compleja situación del mercado internacional originado por la crisis bélica y geopolítica de Oriente Próximo.

El acuerdo fue firmado por el consejero de Ciencia e Industria del Principado y presidente de Asturex, Borja Sánchez; y el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda.

El convenio contempla una seria de medidas como soluciones rápidas de liquidez, avales y anticipos de importaciones; adaptación de las condiciones financieras en función de la evolución del contexto económico; análisis personalizado para identificar empresas afectadas por el conflicto o acciones para dar a conocer estas líneas de apoyo entre el tejido empresarial asturiano.

En la firma del acuerdo, Junceda aseguró que los 150 millones son una dotación "inicial" y que "si tiene que ampliarse, se ampliará", ya que "la economía asturiana cada vez es más abierta" y "el conflicto en el estrecho de Ormuz ha impactado en la subida de costes".

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Por su parte, Sánchez remarcó que actualmente hay 679 empresas asturianas que exportan de forma regular –esto es, al menos cuatro años seguidos– y que el foco actual de Asturex para incrementar la presencia de compañías está en Mercosur, México y el Sudeste asiático.

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