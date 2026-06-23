Sabadell Herrero y Asturex prestan 150 millones a los exportadores
El banco y el Principado se abren a "ampliar" la cantidad inicial del acuerdo para facilitar la actividad exterior de las empresas asturianas
Y. GONZÁLEZ
La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) y el Banco Sabadell Herrero firmaron ayer un acuerdo por el que las empresas asturianas que exporten o que deseen hacerlo tenga acceso a líneas de financiación que suman un total de 150 millones de euros. El motivo es ayudar a estas compañías a lidiar con la compleja situación del mercado internacional originado por la crisis bélica y geopolítica de Oriente Próximo.
El acuerdo fue firmado por el consejero de Ciencia e Industria del Principado y presidente de Asturex, Borja Sánchez; y el director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda.
El convenio contempla una seria de medidas como soluciones rápidas de liquidez, avales y anticipos de importaciones; adaptación de las condiciones financieras en función de la evolución del contexto económico; análisis personalizado para identificar empresas afectadas por el conflicto o acciones para dar a conocer estas líneas de apoyo entre el tejido empresarial asturiano.
En la firma del acuerdo, Junceda aseguró que los 150 millones son una dotación "inicial" y que "si tiene que ampliarse, se ampliará", ya que "la economía asturiana cada vez es más abierta" y "el conflicto en el estrecho de Ormuz ha impactado en la subida de costes".
Por su parte, Sánchez remarcó que actualmente hay 679 empresas asturianas que exportan de forma regular –esto es, al menos cuatro años seguidos– y que el foco actual de Asturex para incrementar la presencia de compañías está en Mercosur, México y el Sudeste asiático.
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