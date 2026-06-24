Agenda: qué hacer hoy miércoles 24 de junio en Asturias

Oviedo

Doble sesión: reto solidario y conversatorio

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge una doble sesión. A las 18.30 horas tendrá lugar la presentación del reto solidario «Rober contra el cáncer», que recorrerá los días 3 y 4 de julio el Camino del Salvador entre las catedrales de León y Oviedo para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica a través de la Fundación SEOM. En el acto participarán los organizadores, Nico de las Heras, corredor de ultrafondo, Xon Villamor y Marco Prieto, junto a Cristina F. Bernardo, Álvaro González, Conchita Méndez y Gema Álvarez, alcaldesa de Lena. A las 19.30 horas, tendrá lugar un conversatorio sobre el nuevo Estatuto de las Mujeres Rurales de Asturias, una norma concebida para combatir las desigualdades de género, favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a frenar el despoblamiento del medio rural. Organizado en colaboración con la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias, el encuentro reunirá a Elena Plaza, Ángeles Martínez, Covadonga Tomé, Lola Martín Morcillo, Salomé Sánchez y Alba Álvarez para analizar el alcance de una ley que incorpora también a las mujeres del sector pesquero y vincula las políticas de igualdad con el desarrollo y la revitalización de las zonas rurales asturianas.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Semana Profesional del Arte

La VI Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO26) continúa su programación con la inauguración, a las 12.30 horas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, de la exposición colectiva "Homenaje al color", que reúne obras de Amelia Celaya, Breza Cechinni, Faustino Ruiz de la Peña, Helena Toraño, Iván Baizán, José Santamarina, Marta Fermín, Noemí Iglesias Barrios, Pablo de Lillo, Pablo Prada, Sandra Santamarina y Verónica Ledo. La jornada incluye además un recorrido por distintas galerías de la ciudad con visitas guiadas a las 17.00 horas en la Galería Pablo de Lillo ("100 colores, 100 objetos"), a las 18.00 en la Galería Arancha Osoro, con la muestra de Daniela Zanzoni "El color como cartografía inestable", a las 19.00 en la Galería 451, con la exposición de Pelayo Tamargo, y a las 20.00 en la Galería Flechazu, donde podrá visitarse "En la noche del Parque", de Nuria Antolín. La programación se completa con dos talleres de mosaico en color impartidos por Groek Malva en el Palacio de Exposiciones y Congresos: uno para niños de 6 a 12 años a las 18.00 horas y otro para mayores de 12 años a las 19.30.

Escuela de Música Tradicional

La Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas el concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música Tradicional. La actuación reunirá al alumnado del centro en una muestra del trabajo desarrollado a lo largo del curso y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, cuelga desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición "Raigambre"

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo ofrece la muestra "Raigambre", una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Exposición fotográfica

El Centro Social Buenavista presenta del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Museo de Bellas Artes

La exposición "Intercambios" revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

Centro Municipal de El Coto

El programa del Cine del Coto lleva hoy a la pantalla la película "Eden al oeste" (Costa-Gavras, 2009), para público mayor de 7 años y entrada libre hasta completar el aforo. La proyección comienza a las 19.00 horas.

Escuela de Comercio

Organizado por la Asociación Románico Rural Asturiano (ARRA), hoy a las 19.00 horas María Soledad Álvarez Martínez ofrece una conferencia en torno al tema "Iconografía de las iglesias románicas de Gijón". Con entrada libre.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

La Fundación Foro Jovellanos ha organizado hoy un concierto de San Juan 2026 titulado "Festejando la música". Será a las 19.00 horas, en el Patio de CCAI, con el grupo "Sí Bemol", concebido como un grupo de carácter intergeneracional y que está integrado por auténticos amantes de la música.

Centro municipal de El Llano

"Un viaje coral entre culturas" es el título del programa musical que hoy lleva al salón de actos de El Llano el Coro de la Alianza Francesa de Gijón, fundado en 2011 y dirigido por Lola Solís. Será a las 19.30 horas.

Teatro Jovellanos

A las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos, se vivirá otra gala de fin de curso de una Escuela de Danza local, en este caso de Melania Ferrán.

Libería Toma 3

Hoy, a las 20.00 horas, el músico de "Dixebra" y escritor Xune Elipe presenta en la librería Toma 3 su libro de ensayo "Da-yos caña. El tiempu y el contestu d’una banda de Rock Astur". Será en conversación con el escritor Francisco Álvarez, en el local de la calle Marqués de Casa Valdés, 27.

San Juan Bautista en Tremañes

La parroquia de Tremañes vive hoy el día grande de sus fiestas de San Juan. A las 11.00 horas habrá lanzamiento de diana y chupinazo; a las 13.00 horas misa solemne en la iglesia de San Juan Bautista de Tremañes y a las 15.00 horas se dará fin a la fiesta.

Fiestas de San Juan de La Calzada

Hoy, último día de fiestas en La Calzada, la apertura del ferial será a las 17.00 horas; de 17.30 horas a 19.30 está programado para los niños una sesión de "jumping clay" y a las 20.00 horas comenzará la sesión musical con Dj.

Escuela de Comercio-exposición

Puede visitarse la exposición "El cuidado a través de sus vestigios", una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio. David González Pando es el autor de la muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el Neolítico hasta 1975.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes", fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 27 de junio podrá visitarse, en el Ateneo de La Calzada, la muestra "Solsticio de verano", compuesta por obras de numerosos artistas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición_"Vista Gijón. Panorámicas de un día", de Manuel Martínez García-Ciudad.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 25 de julio se podrá visitar una exposición colectiva que reúne la obra de Juan Miguel Quiñones, Rubén Martín de Lucas, Jon Amorrortu y Cova Orgaz, entre otros. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado en Piedras

Mercado semanal en Piedras Blancas. Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la piscina municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Actualidad en las Meanas

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas ofrece a las 17.00 horas una nueva sesión de "Miércoles de actualidad", una cita en la que periodistas de medios locales comentan las noticias más destacadas del último mes. La entrada es gratuita, con inscripción previa.

Bienal Climática

Avilés despliega en distintos espacios de la ciudad la primera Bienal Climática, un proyecto que enlaza arte, industria y territorio. Las muestras se reparten por sedes como la Escuela de Artes y Oficios, La Noria, Camposagrado, Valdecarzana, la Antigua Pescadería y el parque Ferrera.

Arte en el Niemeyer

El Centro Niemeyer cuelga la exposición "Naturalezas Vivas", con obras de Sorolla, Dalí, Miró, Tàpies, Rauschenberg, Barceló, Plensa o Salgado, entre otros. Puede visitarse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La entrada cuesta 5 euros.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, acoge "Pixeladas", exposición colectiva del grupo Mujeres que miran. La muestra reúne fotografías de quince autoras vinculadas al taller que dirige Gema Sánchez. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura presenta "La memoria de lo cotidiano", una selección de veintiuna obras de la colección Pérez Simón que dialoga con el costumbrismo asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Teatro infantil en Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas, en la calle Cuba, acoge la actividad del grupo de teatro infantil de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. La cita se celebra los lunes, de 17.00 a 18.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

San Xuan en Mieres

Día grande de las fiestas de San Xuan de Mieres. A las 12.00 horas habrá misa cantada por el Orfeón de Mieres en la iglesia de San Juan. De 12.00 a 15.00 y 17.00 a 20.00 horas será la liga de videojuegos en Mieres Centru Cultural, y a las 13.00 horas, la gala de entrega de galardones Mierenses en el Mundo en el auditorio Teodoro Cuesta. A las 19.00 horas el «Dúo Reflejos» actuará en el parque Jovellanos.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de Los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Mercado en Ribadesella

Cada miércoles, de 8.00 a 14.00 horas, en la Calle Gran Vía de Agustín de Argüelles y otras cercanas se instalan puestos en los que se pueden encontrar pan, empanadas y boroña, quesos asturianos, productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera.

Taller de memoria en Nueva de ­Llanes

La Casa de Cultura del Valle de San Jorge acoge hasta el 1 de julio un taller gratuito de memoria dirigido a mayores de 55 años. Las sesiones se celebrarán los miércoles, de 11.00 a 13.00 horas, y trabajarán la atención, la concentración, el lenguaje, el cálculo, la orientación y otros aspectos relacionados con la estimulación cognitiva. Organiza Solidaridad Intergeneracional. Inscripciones presenciales en la Casa de Cultura, en los teléfonos 985 410 106 y 679 389 399, o en los correos culturanueva@ayuntamientodellanes.com y siasturias@solidaridadintergeneracional.es.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes alberga una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López. La ceramista vizcaína continúa explorando técnicas y procesos y, desde que reside en un pueblo llanisco, trabaja cerca de montañas, bosques y silencios dejando que "surja la inspiración" al tocar el barro. Las piezas están realizadas con barro refractario y esmalte. Además, la exposición incluye cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana; algunos de ellos, cocidos mediante la técnica pit fire, que ofrece acabados únicos con efectos ahumados y texturas sutiles. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Occidente

Mercado en Luarca

Los puestos con alimentación, artesanía, jardinería y textil se encuentran en la plaza del Ayuntamiento y la plaza Carmen y Severo Ochoa.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. De junio a septiembre abre todos los días, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.