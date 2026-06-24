Los asturianos esperan hoy casi 40 días más por una consulta que hace cinco años: las demoras sanitarias se disparan (también en el quirófano) por las huelgas médicas

El conflicto médico en la región ha puesto fin a la mejoría que se estaba produciendo en varios frentes de las listas de atención sanitaria. Como consecuencia de las huelgas, las cifras del pasado mes de mayo han dado varios pasos atrás. Y en algunos casos hay que retrotraerse hasta un lustro para ver listas de espera similares. El fuerte empeoramiento se produce en las demoras en consultas, pero también hay un repunte notable de la espera quirúrgica y una caída relevante en la cantidad de pacientes de la lista de operaciones a los que se da salida. En los últimos tiempos se vino utilizando como instrumento para atajar las demoras la realización de horas extra por las tardes por parte de médicos, por lo que la negativa a hacerlas de al menos 17 servicios de seis hospitales como medida de protesta -entre ellos, anestesistas, imprescindibles para las cirugías- agravará, previsiblemente, la situación.

Si se analizan los datos de espera de mayo de los últimos cinco años, justo después de la pandemia, el más llamativo se encuentra en las consultas externas. La lista alcanzó este 2026 los 123.798 pacientes, frente a los 105.715 del mismo mes del año anterior. Son 18.083 más en doce meses, un incremento del 17,1%. En comparación con hace cinco años, cuando había 95.419 personas en espera, el aumento es incluso mayor, de 28.379.

Respecto al número de consultas, en mayo de 2026 se realizaron 158.126, lo que supone 10.211 menos que en el mismo mes de 2025, cuando fueron 168.337. La caída interanual fue del 6,1%. Pese a ello, la actividad se mantiene ligeramente por encima de la registrada hace cinco años, con 1.438 consultas más que en mayo de 2022. La demora media también se disparó este año por las huelgas: pasó de 68,41 días en 2022 a 91,15 días en 2024; en 2025 lograron moderarla hasta los 85,35, pero, tras las huelgas, este mes de mayo se ha situado en 107,89 días. Es decir, un incremento de 39,48 días (57,7%) respecto a hace cinco años, cuando ya era elevada.

En cirugías, el deterioro también es relevante y se ha dado un paso atrás importante. La propia consejera de Salud, Concepción Saavedra, reconoció ayer en la Junta que la cifra de intervenciones quirúrgicas en mayo es la más baja registrada de los últimos años. En concreto, se situaron en 5.200 frente a las 5.676 de 2023.

Y eso se ha notado en una lista de espera quirúrgica que había mejorado en 2025 respecto a 2024, pero ahora vuelve a empeorar. Se situó en mayo en 22.933 pacientes, 1.445 más que en 2025. Respecto a mayo de 2022, hay 790 pacientes más. Además, la demora media por una operación, estadística que también había mejorado en 2025, subió ahora con el conflicto sanitario de 77,63 a 85,35 días en un año. Se aproxima así a los 87,75 días registrados en 2022.

Con todo, el indicador más preocupante en cirugía es la salida de pacientes de la lista de espera, que tiene mucho que ver con la cantidad de operaciones que se logran hacer. En mayo de 2026 salieron 5.915 personas, frente a las 6.896 de 2025. La caída fue de 981 pacientes, un 14,2% menos, y supone el peor dato desde 2022. "Han convertido la sanidad asturiana en una sala de espera permanente", reprochó ayer Vox a Saavedra, que les replicó que está haciendo “todo lo que está" en su mano para evitar esta situación.

No se han resentido, sin embargo, las pruebas médicas, que mantienen evolución favorable. La demora media bajó de 58,61 días en mayo de 2025 a 49,37 en 2026, una reducción del 15,8%. Frente a 2022, cuando era de 107,36 días, el descenso alcanza el 54%. También baja la lista de espera para pruebas: 32.093 pacientes en mayo de 2026, 379 menos que un año antes y 15.647 menos que en 2022.