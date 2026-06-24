Asturias se derrite a más de 40 grados: los termómetros vuelven a batir récords, pero mañana se desploman y hay alerta por tormentas
Cabrales marca la máxima de este miércoles, con 40,6 grados
Las temperaturas bajarán de forma "extraordinaria", registrándose 12 grados menos
Asturias se derrite a más de 40 grados por segundo día consecutivo en medio de una ola de calor que empezó hace cuatro jornadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con datos disponibles hasta las 15.00 horas, Cabrales alcanzó este miércoles una máxima de 40,6 grados. Por poco gana a la temperatura extrema que se registró ayer en Salas (40,3). Oviedo, que batió ayer su récord de temperaturas en un mes de junio, lo ha vuelto a hacer, con 38,6 grados. Un valor que roza los 39, registrados el 17 de julio de 2022 y que es la máxima absoluta de la capital.
Pero el calor sofocante tiene las horas contadas. La AEMET avisa de "chubascos y tormentas, que pueden ser localmente fuertes en la mitad occidental" y de un descenso "extraordinario" en las temperaturas. Así, el mercurio se desplomará más de 12 grados en Oviedo y las Cuencas. Asturias volverá a ser Asturias, con máximas de 28 grados en el Suroccidente, 27 en Langreo, 26 en la capital y Gijón, y 25 en Avilés. Entre las 13.00 y las 18.00 horas, el litoral occidental y el Suroccidente estarán en alerta amarilla por fuertes chubascos y tormentas.
Hasta que llegue ese deseado alivio de las temperaturas, toca seguir en el infierno. Tras los 40,6 grados de Cabrales, en el ranking de temperaturas más altas figuran Amieva (40,3), Mieres (39,7), Salas (39) y Oviedo (38,6). En la cosa, el mercurio llegó hasta los 32,9 en Gijón y los 31,9 en Colunga.
Esta ola de calor, provocada por la entrada de una masa de aire muy cálida sahariana, está sofocando a toda Asturias. Según han denunciado este miércoles, hay bebés a 39 grados en el centro de menores Los Pilares de Oviedo, cuya rehabilitación fue inaugurada hace dos meses, y los funcionarios de Justicia trabajan como pueden, a 32 grados y con miniventiladores de bazar chino.
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