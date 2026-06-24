Asturias sigue rechazando el modelo de financiación: la oferta con la que el Ministerio intentó convencer al Principado

El primer encuentro entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio de Hacienda para debatir la reforma del modelo de financiación autonómica finalizó dejando al Principado en la misma posición que hace tan solo 24 horas: votarán no a la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez por no incorporar “cambios sustanciales” que tengan en cuenta las peculiaridades de la región.

La propuesta con la que el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, llegó a Asturias modificaba ligeramente la presentada en enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pactada con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Sin embargo, el cambio es “insuficiente”, según reconoció al finalizar el encuentro el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

En concreto, el Estado plantea crear un fondo complementario que iguale a la media a todas las comunidades que se quedarían por debajo si se tiene en cuenta la población ajustada. Entre ellas, Asturias. El Principado se encuentra en el 101,3 % de la financiación media por habitante ajustado del modelo vigente, aunque la última propuesta del Gobierno lo ajustaría al 95,3 %. La media, en este caso, se sitúa en el 100%.

La población ajustada es el indicador que utiliza el Estado para repartir la financiación entre las comunidades, teniendo en cuenta no solo el número de habitantes que tiene, sino sus necesidades y características. Y es precisamente en esta categoría donde Asturias reclama cambios.

“Asturias necesita un modelo que tenga en cuenta las necesidades de las personas y no la capacidad fiscal de los territorios. No son los territorios los que pagan impuestos, son las personas. Necesitamos un modelo que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios: envejecimiento, orografía, dispersión…”, explicó Peláez.

En este sentido, el Consejero consideró “un avance” la incorporación de este fondo complementario, pero insistió en que es “insuficiente”. Afirmó que el modelo planteado por el Gobierno central “tiende a primar la capacidad fiscal de los territorios, beneficia a los territorios con más recursos. Y el marco de la población ajustada no refleja el coste de los servicios. Por eso, el arco mediterráneo es el más beneficiado”.

Peláez puso un ejemplo claro: “Si el modelo vigente lo incrementas en 21.000 millones -el dinero que el Estado prevé repartir de más entre las comunidades con la reforma-, Asturias recibiría más dinero que con el nuevo”. Por tanto, “Asturias no sale beneficiada”.

Respecto a las competencias no homogéneas (servicios transferidos del Estado a determinadas comunidades), que generaban determinadas dudas en el Gobierno regional al no haber un fondo de suficiencia como en el anterior modelo, Peláez explicó que “en principio va a mantenerse como el modelo anterior. Están garantizadas y se han comprometido a ofrecer más transparencia en los cálculos”.

Para el Consejero, la decisión del Principado tras la reunión está clara. “No son los cambios sustanciales que reivindicábamos. Aspiramos a cambios en términos de población ajustada, en el fondo para las pymes, en el fondo del cambio climático…. Por eso, la posición de Asturias es votar no”, sentenció.

La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno central. “Les corresponde valorar los siguientes movimientos”, apuntó Peláez. Deberá ser el Ministerio de Hacienda quien decida si atienden las peticiones trasladas por Asturias o si, por el contrario, mantiene su propuesta con las condiciones actuales.

Por su parte, el Principado convocará a los grupos en la mesa de financiación, “si no esta semana la que viene”, para exponer el contenido de la reunión.