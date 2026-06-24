Colapso total en la "Y" por un descomunal atasco: más de 12 kilómetros de retenciones por un accidente y la pérdida de carga de un camión de basura

Colapso total en la autopista "Y". Lo que empezaron siendo dos grandes caravanas, casi seguidas (en apenas 3 kilómetros de distancia), se acabó convirtiendo en un descomunal atasco de más de 12 kilómetros. Todo sentido Gijón/Avilés y en el día más caluroso del año, con máximas superiores a los 40 grados. Hay coches parados entre el centro comercial Azabache, en Siero, y El Montico, en Carreño.

La primera de las caravanas, que llegó a acumular hasta 4 kilómetros de retenciones, tuvo lugar entre Parque Principado y el centro comercial Azabache. La causa fue el choque entre dos vehículos en el kilómetro 19, sin heridos. Solo hubo daños materiales.

El descomunal atasco de la "Y", registrado por las cámaras de la DGT / DGT

Poco después se produjo otro atasco, de mayores proporciones, en el nudo de Serín, provocado por la pérdida de carga de un camión de basura en el kilómetro 369 de la A-8. Fueron ocho kilómetros de coches completamente parados hasta que se acabó fusionando con el otro atasco. La mega retención está afectando no solo a los conductores que vienen de Oviedo, sino a los que se incorporan a Avilés desde Gijón.

Según la Guardia Civil, la afectación al tráfico está siendo algo menor, con retenciones entre los kilómetros 396 y 391 de la A-8 y entre los puntos 12 y 19 de la A-66.

El atasco en la "Y", a la altura de Siero / A. R.

A todo ello se suman los atascos registrados otra vez en la autovía en Villaviciosa, con retenciones esta mañana de unos cuatro kilómetros desde la salida de Gijón hacia el túnel del la ría. Pasadas las 13.30 horas, desde el nudo de la A-64 con la A-8 hubo quince o veinte minutos de espera para los que coches que venían desde Gijón y Pola de Siero en sentido Llanes. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, ya advirtió hace varios días de la situación insostenible de los atascos y reclamó medidas urgentes para atajarlos en la autovía y en los accesos a Villaviciosa y a Rodiles.