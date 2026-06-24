La Cámara de Oviedo y Caja Rural ayudan a veinte empresas a acceder a clientes

Una veintna de empresas asturianas han iniciado este miércoles una nueva edición de “Agendados”, el programa de agendas comerciales impulsado por la Cámara de Comercio de Oviedo y Caja Rural de Asturias. El programa, en el que ya han participado más de 200 compañías, ha sido presentado en la sede de la entidad cameral ovetense con la participación de su presidente, Carlos Paniceres, y el director de Empresas de Caja Rural de Asturias, Miguel Ángel Traverso.

Las compañías seleccionadas arrancan un proceso diseñado para generar oportunidades de negocio, mejorar sus procesos de venta y acceder a clientes potenciales. El acto de presentación del programa ha contado con el testimoio de la empresa alimentaria Lisfersa, que participó en una edición anterior del programa.

“En un entorno cada vez más competitivo, disponer de un buen producto o prestar un excelente servicio ya no es suficiente. Es necesario llegar a las personas adecuadas, abrir puertas, generar confianza y crear oportunidades reales de negocio”, ha asegurado Paniceres.

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El presidente de la Cámara recordó que las oportunidades de negocio “nacen muchas veces de una conversación, de una presentación o de un contacto que, en un primer momento, parecía improbable”. Por eso, insistió en que la institución trabaja para ser útil, práctica y orientada a resultados.