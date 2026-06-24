El Corte Inglés cumple su hoja de ruta Residuo Cero con todos sus centros certificados en España y Portugal

El Corte Inglés ha alcanzado el objetivo fijado en su hoja de ruta para 2026 al lograr que el 100% de sus grandes almacenes cuenten con la certificación Residuo Cero de AENOR, a los que se suman todos los establecimientos Supercor, Sanchez Romero y Outlets, así como las plataformas logísticas en España y Portugal. De esta forma, la compañía consolida su modelo de gestión avanzada de residuos y su compromiso con la economía circular.

En total, suman más de 300 establecimientos y plataformas certificadas, que en el año 2025 permitieron valorizar más de 100.000 toneladas de residuos, lo que representa más del 94% del total gestionado. Todo ello ha contribuido a evitar la emisión de más de 61.000 toneladas de CO₂e.

El Sistema de Gestión Residuo Cero se basa en el principio de que todo residuo que se produce, se gestiona y todo lo que se gestiona, se valoriza, cerrando el ciclo de la economía circular y superando el umbral del 90% de valorización exigido para la obtención de esta certificación.

Residuo Cero en 2026 / Cedida a LNE

El Corte Inglés inició la certificación Residuo Cero en 2019 en sus centros comerciales y plataformas logísticas de Galicia. Desde entonces, el sistema se ha implantado de manera progresiva en el resto de comunidades autónomas y en Portugal. Tras la experiencia piloto, se inició una primera fase del proyecto, que abarcó de 2020 a 2023, para extender la certificación a todos los centros comerciales y plataformas logísticas. Posteriormente, se implantó en establecimientos de pequeño formato, entre los que se incluyen los outlets, Supercor y Sanchez Romero.

Resultados tangibles

La actividad de El Corte Inglés genera más de 50 fracciones distintas de residuos, procedentes tanto de su operativa diaria como de los hogares de sus clientes, todas ellas correctamente segregadas para su valorización.

Durante 2025, esta gestión ha contribuido a alcanzar importantes logros en economía circular, entre los que destacan:

· Papel y cartón: equivalente a conservar más de 430.000 árboles.

· Plásticos: correspondiente a fabricar más de 630 millones de botellas pequeñas para agua y a evitar el consumo de más de 21 millones de litros de petróleo.

· Residuos orgánicos: se fabrican más de 2.400 toneladas de compost o más de un millón de m3 de biogás.

· RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos): más de 900 toneladas de materias primas preparadas para la reutilización y el resto valorizadas en diversos materiales plásticos y metales, lo que ha permitido recuperar casi 2.000 toneladas de materias y elementos críticos como el cobalto, magnesio, antimonio, estroncio y otros.

A esto se suman medidas como la optimización de rutas logísticas y de la carga de los vehículos, que ha supuesto una reducción adicional de emisiones de CO₂, así como los acuerdos con entidades para evitar el desperdicio alimentario mediante donaciones.

Un sistema vivo y en mejora continua

El Sistema de Gestión Residuo Cero de El Corte Inglés supera anualmente auditorías internas y externas y se apoya en un modelo de autocontrol que facilita la detección y corrección de incidencias, permitiendo una mejora continua.

Este hito ha sido posible gracias a la implicación y compromiso de los profesionales de la compañía, que han adaptado procedimientos y procesos para garantizar la correcta separación, gestión y valorización de los residuos. Todo el personal de los establecimientos certificados recibe formación específica y cuenta con el apoyo de una red de delegados ambientales por región y responsables Residuo Cero en cada centro, que velan por el correcto funcionamiento del sistema.

La compañía continuará manteniendo y reforzando esta certificación en todos sus centros, incorporando de forma progresiva los nuevos establecimientos y adaptando el sistema a los cambios normativos y operativos, con el objetivo de seguir avanzando hacia una gestión cada vez más eficiente y sostenible de los recursos.