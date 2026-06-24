Más de cuatro horas de retraso en un AVE asturiano que se quedó sin agua, sin luz y a más de treinta grados

Los pasajeros de un AVE que cubría este miércoles la ruta entre Asturias y Madrid sufrieron importantes retrasos a consecuencia de una incidencia técnica que obligó a transbordar a los viajeros a otro tren en Palencia, provocando una demora acumulada de más de cuatro horas.

Según relatan los pasajeros, el tren partió de Oviedo a las 11.40 horas según lo previsto. Sin embargo, aproximadamente una hora después de iniciar el recorrido quedó detenido durante unos 40 minutos en uno de los túneles de la Variante de Pajares. Durante parte de ese tiempo, aseguran, los vagones permanecieron sin iluminación y sin aire acondicionado. Oviedo registraba hoy más de 33 grados.

A través de la megafonía, los pasajeros fueron informados en varias ocasiones de la existencia de una incidencia cuyo origen no había sido determinado en ese momento. El tren logró llegar posteriormente a León, donde efectuó una nueva parada para esperar el cruce con otro convoy antes de reanudar la marcha.

Pasajeros afectados por el retraso. / LNE

La avería en el sistema de climatización persistió durante el trayecto. Algunos pasajeros señalaron además que la cafetería llegó a quedarse sin agua. A la llegada a Palencia, con temperaturas elevadas en el interior de los vagones, varios viajeros solicitaron la apertura de las puertas para facilitar la ventilación.

Poco después, Renfe comunicó que los pasajeros debían abandonar el tren y esperar a un convoy de sustitución. Según la información facilitada a bordo, algunos coches habían superado los 30 grados de temperatura debido a la falta de funcionamiento del aire acondicionado.

Fuentes de Renfe señalaron que el tren se detuvo en Palencia a las 15.01 horas debido a una "incidencia en la climatización". La compañía decidió entonces transbordar a los viajeros a otro material ferroviario para completar el trayecto. La marcha pudo reanudarse a las 17.38 horas, acumulando una demora total de 244 minutos sobre el horario previsto. "Está siendo tremendo, estamos todos muy tranquilos para lo que estamos viviendo", aseguraba una pasajera.

Durante ese tiempo de espera del otro tren se produjeron momentos de tensión cuando algunos usuarios reclamaron más información sobre la incidencia y sobre la hora prevista de salida.

Según los testimonios recabados, uno de los viajeros llegó a encararse con el interventor del tren, al que reprochó la falta de información. El empleado aseguró que estaba trasladando a los pasajeros todos los datos de los que disponía en cada momento.

Finalmente, el tren de sustitución llegó procedente de Madrid y los viajeros pudieron reanudar el trayecto. Incluso después de emprender nuevamente la marcha se registraron algunas detenciones puntuales, como una parada de varios minutos en Valladolid.

La llegada a la estación de Chamartín estaba prevista inicialmente para las 15.07 horas. Sin embargo, el tren tenía previsto llegar a partir de las 19.30.

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El convoy afectado viajaba prácticamente completo, con 12 coches y cientos de pasajeros a bordo, entre ellos familias con niños pequeños, viajeros con enlaces ferroviarios posteriores y usuarios con vuelos programados desde el aeropuerto.