FADE reclama en Bruselas un calendario para culminar el Corredor Atlántico y convertir Asturias en un polo logístico del norte de España

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) aprovechó este miércoles una reunión en Bruselas con europarlamentarios de la Comisión de Transportes y con el coordinador europeo del Corredor Atlántico para reclamar mayor concreción en la ejecución de las infraestructuras pendientes en Asturias.

La patronal asturiana, que acudió junto a la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), defendió la necesidad de culminar el Corredor Atlántico para garantizar la competitividad del noroeste peninsular.

La presidenta de FADE, María Calvo, trasladó a las instituciones comunitarias que el Corredor Atlántico constituye "la principal batalla de competitividad logística de la década para Asturias" y aseguró que el objetivo del viaje era reclamar "concreción y compromisos" sobre las actuaciones pendientes.

"Bruselas es parte importante de todo lo que afecta al Corredor Atlántico. Asturias forma parte de la red básica europea y eso implica una serie de compromisos a unas fechas determinadas. Hemos venido a pedir concreción y compromiso en la ejecución de esas infraestructuras", señaló Calvo al término de los encuentros.

La dirigente empresarial destacó que Asturias ya ha recibido importantes inversiones vinculadas al corredor, como la Variante de Pajares o la ampliación del puerto de El Musel, pero advirtió de que es necesario completar las actuaciones que siguen pendientes para aprovechar plenamente ese esfuerzo inversor.

"Ahora es necesario completar lo que queda, que hará que se despliegue todo el potencial y que seamos un polo logístico del norte de España", afirmó.

Entre las prioridades expuestas por FADE figuran la adaptación de la conexión ferroviaria entre León y La Robla, la modernización del trazado entre Pola de Lena y Gijón para adecuarlo a los estándares europeos de mercancías, la resolución de la penetración ferroviaria al puerto de El Musel y la puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), llamada a convertirse en un nodo intermodal clave para el transporte de mercancías.

La organización empresarial considera que la salida norte de la Variante de Pajares constituye actualmente uno de los principales cuellos de botella del sistema. Según advirtió en Bruselas, el tramo entre Pola de Lena y Gijón no cumple todavía varios de los requisitos exigidos por la Unión Europea para la red básica de mercancías, lo que podría comprometer el pleno aprovechamiento de una infraestructura en la que se han invertido miles de millones de euros.

Calvo también defendió el carácter estratégico de Asturias dentro de la logística nacional y europea. "Tenemos puertos muy importantes para la logística española y europea, activos industriales estratégicos y una relevancia creciente en la defensa europea. Lo que pedimos son las infraestructuras necesarias para desarrollar esas capacidades", sostuvo.

La reunión se enmarca en una ofensiva conjunta de las patronales de Asturias, Galicia y León para reclamar que el Corredor Atlántico sea tratado como una prioridad tanto por las instituciones europeas como por las administraciones españolas. Las tres organizaciones solicitaron una planificación clara, financiación suficiente, mecanismos efectivos de seguimiento y una mayor agilidad en la ejecución de los proyectos previstos.

Tras los encuentros mantenidos en la capital comunitaria, la presidenta de FADE valoró de forma positiva la receptividad mostrada por los responsables europeos, aunque insistió en que el siguiente paso debe ser concretar calendarios y compromisos de ejecución. "La reunión ha sido positiva y esperamos concreción", concluyó.