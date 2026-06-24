Los funcionarios de Justicia de Asturias, con miniventiladores de bazar chino en plena ola de calor: "Llegamos a la oficina y hay 32 grados, no hay aire acondicionado y estamos hacinados"

Los funcionarios de Justicia tienen tanto calor en sus oficinas que han tenido que ir al chino a comprar miniventiladores. "No tenemos aire acondicionado y encima estamos hacinados por la reforma judicial, cuando llegamos a la oficina ya hay 32 grados, es insoportable", se quejaban este miércoles los funcionarios María Gómez Olivares y Alejandro Martínez Romero, que, con un nutrido grupo de trabajadores, bajo los auspicios de SPJ-USO, protestaron a la puerta de los antiguos juzgados contenciosos y sociales de Oviedo para exigir que climaticen un edificio por otro lado obsoleto. Eso o que se aplique un protocolo de estrés térmico, que les permita teletrabajar en cuanto se pase de 27 grados.

El termómetro marcando los 32 grados. / Amor Domínguez

En cuanto comenzó a subir el termómetro, los funcionarios pidieron climatización. La Vicenconsejería de Justicia respondió instalando un ventilador de pie y un "pingüino" de aire acondicionado portátil, que "solo enfría al que está la lado" y tiene un aspecto de lo más chapucero. "Hemos tenido que apagar las luces para que haya menos calor", contó una funcionaria. En cada mesa, hay un miniventilador, que tienen que acercar bastante para que haga el efecto deseado. Aparte, algunos llevan un práctico abanico, que agitan mientras atienden a los profesionales.

Uno de los "pingüinos" instalados en la oficina judicial. / Amor Domínguez

Andrea Fernández Gómez, delegada sindical de SPJ-USO, dijo que "en el Principado de Asturias hay muchas sedes judiciales en edificios muy obsoletos como este de Llamaquique. Son edificios sin aclimatización, lo que quiere decir que el personal está trabajando como hoy a 32 grados sin ningún tipo de aire acondicionado, salvo unos portátiles que ha puesto el Principado de urgencia, totalmente insuficientes porque son aparatos que refrigeran 15 metros cuadrados y aquí hay salas de trabajo de más de 100. Están trabajando por encima de la temperatura legal, que es de 27 grados".

"SPJ-USO ha exigido al Principado que, con los más de 70 millones que tienen presupuestados para el Plan de Infraestructuras Judiciales, se dé prioridad a la aclimatización de los edificios obsoletos. Porque está claro que primero es la salud del personal y luego la infraestructura", añadió Andrea Fernández.

Una funcionaria trabaja con un ventilador en la mesa. / Amor Domínguez

"Es insufrible trabajar en estas condiciones, no sólo por la temperatura, sino por los equipos informáticos. Luego, específicamente en Oviedo, el personal se ha encontrado con un problema que agrava la situación, que es que los letrados de la Administración de Justicia están denegando por norma el teletrabajo, lo que favorece que haya hacinamiento. La situación ya es insostenible", resaltó la sindicalista.

Por el momento nadie ha tenido que pedir la baja, pero hay que tener en cuenta que las plantillas están envejecidas y que alguno de los funcionarios sufren de patologías crónicas. "No podemos esperar a que empiecen a caerse todos los funcionarios como pájaros. Pero también hay que pensar en el ciudadano. Aquí se celebran juicios sociales. No hay fuentes de agua. No hay máquinas expendedoras de agua fría. La gente que viene aquí viene a juicio pasa horas o en sala o mucho tiempo esperando. Y en esta zona ni siquiera tenemos una cafetería próxima donde poder hidratarse", destacó Andrea Fernández. El día 1 de julio se reunirán con la Viceconsejera para tratar la elaboración de un protocolo de estrés térmico, que obligue a teletrabajar cuando la temperatura supere los 27 grados.

La situación no sólo se da en Oviedo. "En Cangas del Narcea también tiene una temperatura insoportable. Y en Grado nos dijeron las compañeras que habían llegado a la oficina y había 32 grados, no se había refrigerado por la noche", dijo Jessica Ramos, también de SPJ-USO.

Funcionarios con sus miniventiladores. / Amor Domínguez

"Hace calor en todo el edificio, pero es que en la última planta que es donde estamos nosotros, especialmente porque estamos bajo cubierta y está dando el sol toda la mañana. Entonces es insoportable", describió María Gómez Olivares. "Esto viene para quedarse. Las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes en Asturias por desgracia, y esto viene para quedarse. Es un edificio antiguo que lo único que tiene es calefacción central, pero no está climatizado. Y los veranos ahora van a ser duros y largos", indicó la misma funcionaria.

Amor Domínguez

Temperatura en una de las salas de vistas. / SPJ-USO

Alejandro Martínez Romero, que es andaluz, está más acostumbrado al calor, pero "la diferencia que yo noto con mi tierra es que allí, el 99 por ciento de los edificios están correctamente aclimatados. Cuál no fue mi sorpresa cuando llegué aquí y vi que este edificio no estaba climatizado. En los episodios de alta temperatura no se puede trabajar. A mí en Andalucía, no me sucedió esto nunca, y allí tenemos veranos, en fin, peores que este".

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María Gómez añadió que, "antes de que se hiciera la reforma, en los últimos pisos había la mitad de personal. Había seis o siete personas, ahora estamos doce, con el doble de ordenadores, con el doble de gente entrando y saliendo porque antes allí estaban los contenciosos, donde casi no entraba nadie, pero ahora están los sociales, donde se hacen las conciliaciones en las oficinas. Entonces es el personal de oficina más los abogados que entran a acreditarse, más gente entrando y saliendo toda la mañana. Como una sauna".