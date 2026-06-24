La ONCE entrega sus premios Solidarios en el Filarmónica: "Aún queda bastante por hacer para la plena accesibilidad"
El Ayuntamiento de Ribadesella, las Cocinas Económicas, Diversa Radio, Loutkar Robotics y el oftalmólogo Jorge Lorenzo, los premiados
El Grupo Social ONCE entregó este miércoles sus premios Solidarios en una gala celebrada en el teatro Filarmónica de Oviedo, con presencia de numeroso público y autoridades, entre otros, del vicepresidente de la entidad, José Luis Pinto, y el presidente del Junta, Juan Cofiño. Se trata de "un reconocimiento a una labor social alineada con la inclusión y la accesibilidad", indicó Marta Malgor, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias. Malgor indicó que, en la región aún quedan cosas por hacer para la plena accesibilidad, que se asocia sólo con obstáculos físicos, pero es algo más, es acceso a la información, a los medios de comunicación, a las nuevas tecnologías, a las web".
Este año se ha premiado al Ayuntamiento de Ribadesella por su "planificación inclusiva" y su "compromiso firme y sostenido con la accesibilidad universal". Recogieron el galardón el alcalde Paulo García Díez y los concejales Leticia Cué (Turismo), Santiago Traviesa (Servicios Sociales) y Alejandro Alonso (Obras y Servicios).
También fueron premiadas las Cocinas Económicas de Oviedo y Gijón, "referentes de solidaridad, dignidad y acompañamiento", con una trayectoria centenaria. Recogieron el galardón los presidentes de ambas, Encarnación Virgós e Ignacio Blanco.
Otra premiada fue Loutkar Robotics, empresa que ha desarollado el oRciTi, un dispositivo que permite, según Francisco Javier Pérez, CTO y fundador de la compañía, "que quienes sufren esclerosis, parálisis cerebral o ictus vuelvan a caminar". Pérez acudió con la CEO de la empresa, Sonia Aladro, y con el ovetense Jonatán Trujillo, uno de las cinco personas que usan el dispositivo. "Tengo esclerosis múltiple y el síndrome del pie caído. Me ha cambiado la vida, hasta el punto que me olvido del problema", aseguró Trujillo.
Otro premio recayó en la Diversa Radio Activa, un proyecto que, según explicó su coordinador, Bernardo Collada, "Bernie", empezó hace siete años. "Tenemos once programas en parrilla, sobre todo con discapacitados intelectuales. Les encanta la radio, expresar sus problemas, a veces hay que quitarles el micrófono", dijo. El premio fue recogido por cuatro de los discapacitados: Rosalía Fernández, Aurora Antón, Raúl Rozada y Adrián Furmes.
Finalmente, recogió su premio Solidarios el oftalmólogo gijonés Jorge Lorenzo Rabanal, presidente de "Stop Ceguera", que lleva ya 19 campañas en Vietnam y numerosos países de África para revertir la ceguera mediante una simple intervención de cataratas. Aseguró: "Hacemos unas 200 por campaña o sea que hemos hecho miles. Tenemos que concienciar a la gente de que, con muy poquito que nosotros aportemos, allí en África se hace una labor increíble".
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