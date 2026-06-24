La Cámara de Comercio de Oviedo duda de la expropiación como "mejor camino" y pide a la SEPI que medie para la venta a Indra de la planta de Barros

"Tenemos bastantes dudas de que de la expropiación sea el mejor camino para llegar a buen término". Así valoró esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, la intención del Principado de expropiar el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) para que las instalaciones pasen a manos de Indra y que la empresa de defensa ubique allí una segunda fábrica de blindados en Asturias.

Paniceres aseguró que esta vía, además de ser "farragosa y compleja", podría acabar en los tribunales y abogó por un entendimiento entre las dos empresas para salir de la situación de bloqueo. "La SEPI, que está en los consejos de administración de ambas empresas, tiene que hacer un esfuerzo para que las posiciones se acerquen", explicó. "Indra podría valorar una mejora de la oferta por esas instalaciones y Duro Felguera, reducir sus pretensiones", añadió.

El responsable de la Cámara de Comercio de Oviedo se mostró de acuerdo con que los planes industriales de Indra en Asturias sean tramitados como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) porque "agilizaría el proceso", pero insistió en la salida negociada entre ambas empresas. "Lo importante es que esa inversión no se diluya ni se vaya a otra comunidad", explicó.

Noticias relacionadas

Paniceres no quiso dejar pasar la oportunidad de pedir a Duro Felguera "generosidad" en la operación. "No debe olvidar los seis millones de euros que el Principado ha perdido, ni que ha habido muchas empresas asturianas que han resultado muy afectadas por su plan de restructuración. Por eso creo que Duro tiene una deuda muy grande con Asturias y con la economía asturiana", explicó.