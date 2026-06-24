La Cámara de Comercio de Oviedo duda de la expropiación como "mejor camino" y pide a la SEPI que medie para la venta a Indra de la planta de Barros
Carlos Paniceres pide a Duro Felguera "generosidad" en la operación
A. R.
"Tenemos bastantes dudas de que de la expropiación sea el mejor camino para llegar a buen término". Así valoró esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, la intención del Principado de expropiar el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) para que las instalaciones pasen a manos de Indra y que la empresa de defensa ubique allí una segunda fábrica de blindados en Asturias.
Paniceres aseguró que esta vía, además de ser "farragosa y compleja", podría acabar en los tribunales y abogó por un entendimiento entre las dos empresas para salir de la situación de bloqueo. "La SEPI, que está en los consejos de administración de ambas empresas, tiene que hacer un esfuerzo para que las posiciones se acerquen", explicó. "Indra podría valorar una mejora de la oferta por esas instalaciones y Duro Felguera, reducir sus pretensiones", añadió.
El responsable de la Cámara de Comercio de Oviedo se mostró de acuerdo con que los planes industriales de Indra en Asturias sean tramitados como Proyecto de Interés Estratégico (PIER) porque "agilizaría el proceso", pero insistió en la salida negociada entre ambas empresas. "Lo importante es que esa inversión no se diluya ni se vaya a otra comunidad", explicó.
Paniceres no quiso dejar pasar la oportunidad de pedir a Duro Felguera "generosidad" en la operación. "No debe olvidar los seis millones de euros que el Principado ha perdido, ni que ha habido muchas empresas asturianas que han resultado muy afectadas por su plan de restructuración. Por eso creo que Duro tiene una deuda muy grande con Asturias y con la economía asturiana", explicó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
- Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas
- Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
- Asturias revienta los termómetros en el tercer día del verano: más de 40 grados en Salas y Oviedo bate su récord histórico de temperaturas
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa