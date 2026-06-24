Procesado por tentativa de homicidio el dueño de un club de alterne de Granda (Siero) que apuñaló al portero del burdel

Uno de los dueños de un club de alterne de Granda (Siero), el cubano Y. A. G. A., ha sido procesado por propinar una grave puñalada al portero del burdel, que a punto estuvo de costarle vida, unos hechos ocurridos en mayo de 2024. El procesado, al que se imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, ha sido puesto en libertad, a la espera de la celebración del del juicio, pero ha tenido que depositar 22.000 euros en concepto de fianza para hacer frente a las responsabilidades civiles.

La víctima, cuyos intereses defiende el letrado Carlos Hernández Fierro, estuvo en situación de riesgo vital, ya que la puñalada le afectó al yeyuno, necesitó ser intervenido de urgencia y tuvieron que infundirle dos litros de sangre.

Los hechos ocurrieron un día a las dos de la mañana, cuando Y. A. G. A. abandonaba el club de alterne y se disponía a sacar su Maserati de color negro del aparcamiento. El hombre bajó la ventanilla y le dijo al portero que los coches estaban mal estacionados. El trabajador le respondió que estaban aparcados como siempre, y que podía salir del parking haciendo dos maniobras. Como contestación, el conductor del Maserati detuvo el vehículo, quitando el contacto del mismo para a continuación bajar y darle un empujón en el pecho al portero.

Este le preguntó qué estaba haciendo y por qué le empujaba, a lo que el conductor respondió regresando al vehículo y cogiendo una navaja de grandes dimensiones, que abrió ante el portero con un chasquido. El hombre fue hacia el portero, haciendo ademán de clavarle la navaja en el estómago, aunque la víctima consiguió esquivar una primera acometida. El agresor dijo en ese momento: "Te voy a matar" y a continuación le asestó una puñalada certera en el costado izquierdo que penetró varios centímetros, traspasando el chaleco y la camiseta que llevaba en ese momento. El portero se echó la mano al costado y comprobó que sangraba abundantemente.

Se levantó la ropa y vio que tenía un corte de considerables dimensiones, que sangraba y le colgaba un trozo de tejido muscular interno. Pidió al agresor que llamase al 112, pero este le dijo que no llamase a nadie porque no podía "haber un espectáculo allí".

El herido fue corriendo a la recepción del club y pidió a otro empleado que llamase a Urgencias de manera inmediata, aunque no lo hizo. Fue el autor de la puñalada quien, al ver que perdía sangre, estaba semiinconsciente y le costaba respirar, le llevó al HUCA y le dejó a la puerta de Urgencias, marchándose a continuación, no sin decirle antes que "no era nada" y que tenían que arreglarlo entre ellos, que le daría dinero.

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El próximo 17 de julio, Y. A. G. A., que está defendido por Andrés Martínez Ceyanes, acudirá a la declaración indagatoria que tendrá lugar en la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Pola de Siero.