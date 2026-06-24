Renfe traslada a los maquinistas asturianos que los nuevos trenes de cercanías llegarán en febrero para las pruebas

La compañía ferroviaria Renfe ha trasladado a parte del personal asturiano que los nuevos trenes de cercanías de ancho métrico (la antigua Feve) comprometidos tras el denominado "fevemocho" —el escándalo originado por el encargo de unos convoyes cuyas dimensiones eran incompatibles con varios túneles de la red— podrían llegar a Asturias en febrero de 2027 para iniciar el proceso de homologación previo a su entrada en servicio.

La previsión fue comunicada durante una reunión celebrada este martes en Asturias entre altos cargos de la empresa pública y representantes de los trabajadores. Según fuentes conocedoras del encuentro, responsables de Renfe señalaron esa fecha como el horizonte con el que trabaja actualmente la compañía. Fuentes oficiales de la operadora aseguraron a LA NUEVA ESPAÑA que "no existe todavía una fecha oficial fijada", siguiendo de este modo la estrategia de la compañía desde el inicio de la construcción de los trenes: silencio público.

Durante la reunión no se facilitaron demasiados detalles sobre el estado de la fabricación de los nuevos convoyes ni sobre el calendario previsto para su incorporación a la red asturiana. Según los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Transportes, Renfe y el Principado tras el "fevemocho", Asturias recibirá un total de 17 nuevas unidades. Parte de ellas serán trenes duales, capaces de operar tanto con tracción eléctrica como diésel, mientras que el resto serán exclusivamente eléctricas. La previsión es que el mantenimiento ordinario de las unidades duales se realice en las instalaciones ferroviarias de El Berrón.

Los representantes de la empresa no concretaron así ante los trabajadores el grado de avance de la fabricación. Fuentes ferroviarias consultadas apuntan, sin embargo, que al menos una de las nuevas unidades ya estaría terminada. Queda por determinar cuántos trenes serán enviados inicialmente a Asturias para las pruebas de homologación y en qué líneas se llevarán a cabo esos ensayos, evidentemente sin pasajeros.

De forma paralela, este lunes se celebró una nueva jornada de formación para el grupo de maquinistas que se encargará de realizar las homologaciones. Se trata de unas pruebas especialmente exigentes y obligatorias antes de la puesta en servicio comercial de los convoyes. Profesionales del sector consultados señalan que estos trabajos suelen prolongarse durante varios meses, ya que incluyen comprobaciones técnicas, ensayos en distintas condiciones de circulación y la validación de todos los sistemas de seguridad.

Todo ello apunta a que, esta vez sí, podría cumplirse el compromiso del Ministerio de Transportes de incorporar nuevos trenes a la red asturiana durante 2027. El calendario inicialmente anunciado ya acumula retrasos, puesto que las previsiones oficiales contemplaban que los primeros convoyes estuviesen circulando a lo largo de 2026.

Precisamente, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, había manifestado hace apenas unas semanas que el escenario que manejaba el Principado pasaba por iniciar las pruebas durante el próximo otoño. Esa previsión choca con la fecha trasladada ahora por Renfe a los representantes de los trabajadores. No obstante, fuentes del sector consideran "posible" que alguna unidad pueda comenzar las pruebas de homologación antes de finalizar este año, mientras que una segunda remesa de trenes llegaría ya a lo largo de 2027 para completar el proceso.