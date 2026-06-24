Los residuos que Cantabria quiere tratar en Asturias hasta 2029: más de 5.500 toneladas anuales

Asturias se prepara para recibir residuos orgánicos procedentes de Cantabria. La comunidad vecina ha solicitado autorización para enviar hasta 5.797 toneladas anuales de biorresiduos recogidos selectivamente para su tratamiento en la planta de digestión anaerobia de Cogersa, ubicada en el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín, después de que ambas administraciones hayan iniciado los trámites para formalizar una nueva colaboración. La autorización se tratará el viernes en el consejo de administración de Cogersa.

La medida responde a la necesidad de Cantabria de dar salida a estos residuos mientras completa la adaptación de sus propias instalaciones. Según la documentación intercambiada entre ambas partes, el Gobierno cántabro prevé que la nueva actividad para el tratamiento diferenciado de los biorresiduos en su territorio no pueda ponerse en marcha hasta el segundo semestre de 2029. Hasta entonces, la comunidad necesitará recurrir a una instalación externa para gestionar esta fracción de residuos.

En una carta remitida el pasado 20 de abril de 2026, la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, solicitó formalmente a Cogersa la posibilidad de continuar enviando al Principado los biorresiduos recogidos de manera separada en su territorio. La petición abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.

La respuesta del consorcio asturiano fue favorable. En un escrito posterior, Cogersa comunica que no existen incompatibilidades administrativas para mantener la colaboración y que dispone de capacidad suficiente en la planta de digestión anaerobia para asumir el tratamiento de estos residuos.

Por otro lado, Cogersa también tratará en el consejo de administración la contratación de un seguro de incendios para la Plantona, que fue calcinada en abril de 2024.