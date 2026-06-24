Los residuos que Cantabria quiere tratar en Asturias hasta 2029: más de 5.500 toneladas anuales
La región vecina plantea renovar un acuerdo con Cogersa para enviar restos orgánicos recogidos selectivamente mientras ejecuta una obra en su planta
Asturias se prepara para recibir residuos orgánicos procedentes de Cantabria. La comunidad vecina ha solicitado autorización para enviar hasta 5.797 toneladas anuales de biorresiduos recogidos selectivamente para su tratamiento en la planta de digestión anaerobia de Cogersa, ubicada en el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín, después de que ambas administraciones hayan iniciado los trámites para formalizar una nueva colaboración. La autorización se tratará el viernes en el consejo de administración de Cogersa.
La medida responde a la necesidad de Cantabria de dar salida a estos residuos mientras completa la adaptación de sus propias instalaciones. Según la documentación intercambiada entre ambas partes, el Gobierno cántabro prevé que la nueva actividad para el tratamiento diferenciado de los biorresiduos en su territorio no pueda ponerse en marcha hasta el segundo semestre de 2029. Hasta entonces, la comunidad necesitará recurrir a una instalación externa para gestionar esta fracción de residuos.
En una carta remitida el pasado 20 de abril de 2026, la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, solicitó formalmente a Cogersa la posibilidad de continuar enviando al Principado los biorresiduos recogidos de manera separada en su territorio. La petición abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.
La respuesta del consorcio asturiano fue favorable. En un escrito posterior, Cogersa comunica que no existen incompatibilidades administrativas para mantener la colaboración y que dispone de capacidad suficiente en la planta de digestión anaerobia para asumir el tratamiento de estos residuos.
Por otro lado, Cogersa también tratará en el consejo de administración la contratación de un seguro de incendios para la Plantona, que fue calcinada en abril de 2024.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
- La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
- Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias
- Se desvanece al volante en Siero y su mujer logra controlar el coche para evitar una gran tragedia en la autovía
- Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas
- Recibe un ladrillazo en la cabeza en una fiesta de Pravia y acaba en el HUCA: denuncian que un hombre agredió a varias personas en La Fontana
- La DGT alerta en la A-66 a los conductores asturianos y de fuera sobre la obligatoriedad en la guantera con riesgo de sanción: 'Le pondrá la correspondiente multa
- La compleja investigación del accidente de Coaña con tres muertos: piden un informe para precisar si la nave pudo caer por un microseísmo