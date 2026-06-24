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El sabor del Cantábrico se reivindica con la X edición de "Gijón sabe a mar": conoce todos los establecimientos participantes en las jornadas gastronómicas

La cita culinaria, que se inauguró el pasado viernes, llena la ciudad de menús marineros y sidra hasta el próximo 29 de junio

Un momento de la presentación de las jornadas &quot;Gijón sabe a mar&quot;

Un momento de la presentación de las jornadas "Gijón sabe a mar" / Marcos León

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L. L.

Gijón huele y sabe a mar en una de las semanas más especiales del año. Las Jornadas Gastronómicas "Gijón sabe a mar", que este año celebran su décima edición por todo lo alto, ya se encuentran a pleno rendimiento tras haber superado un primer fin de semana de rotundo éxito y una excelente acogida por parte del público. Vecinos y visitantes ya están disfrutando de una de las citas culinarias más consolidadas del inicio estival, que se extenderá hasta el próximo lunes ofreciendo una ventana perfecta para saborear la riqueza culinaria marinera de la villa.

El certamen quedó oficialmente inaugurado el pasado jueves en un acto de presentación en el que se dieron cita representantes del Ayuntamiento, de Divertia y del sector hotelero, gastronómico de Gijón. Durante el encuentro se destacó el papel fundamental de estas jornadas para rendir homenaje a las raíces pesqueras de la ciudad y dinamizar el turismo gastronómico coincidiendo con las emblemáticas celebraciones de San Pedro.

Hasta el lunes 29 de junio, un total de 26 establecimientos hosteleros del municipio continúan ofreciendo elaboraciones exclusivas donde los productos del mar —pescados, mariscos— son los protagonistas absolutos, siempre pensados para armonizar con nuestra bebida más internacional: la sidra en todas sus variedades.

Junto al amplio abanico de sidrerías y restaurantes, la presente edición cuenta con la participación de alojamientos que arropan la experiencia del visitante, figurando este año establecimientos hoteleros de referencia en el centro de la ciudad como el Hotel Gijón Centro Begoña y el Hotel San Miguel, que ofrecen precios especiales durante la celebración de las Jornadas.

La versatilidad está siendo una de las grandes señas de identidad de esta edición. Los comensales que se acerquen estos días a la ciudad pueden optar por la modalidad de tapa o plato, propuestas innovadoras o tradicionales ideales para tomar de forma individual o en promoción con bebida tanto en barra como en comedor. Para quienes busquen una experiencia más completa, los locales han diseñado un menú especial compuesto, como mínimo, por un entrante, plato principal y postre, donde el Cantábrico manda en la mesa. Todo ello con precios de libre elección por cada establecimiento para asegurar opciones para todos los bolsillos.

Además de la propuesta puramente gastronómica, las jornadas cuentan con un importante despliegue de promoción digital a través de la web escapadaasturias.com, donde se pueden consultar los mapas geolocalizados, horarios y fotos de los platos de cada participante, facilitando la ruta a los miles de turistas que estos días eligen Gijón como su destino vacacional. La mesa está servida; solo queda elegir parada y disfrutar de los últimos días del mejor sabor de nuestra mar.

Participantes

1. Bellavista

2. Café Plaza

3. Café Dindurra

4. Ciudadela

5. La Casa del Mar

6. La Criolla

7. La Gitana

8.La Nueva Zamorana

9. La Terraza de la Guia

10.La Terraza de Viesques

11. Llagar de Begoña

12. Llumbre

13. Los Pisones

14. Lunchy C.C. Alcampo

15.Mamaguaja

16. Parrilla Muño Poniente

17. Peces de Madera

18. Sidrería Asturias

19. Sidrería Baleares 45

20. Sidrería Gijón

21. Sidrería Guaniquei

22.Sidrería La Montera Picona de Ramón

23. Sidreria Los Campinos

24. Sidrería Marisquería El Restallu

25. Sidrería Marisquería Poniente

26. Somio Park

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