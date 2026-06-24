El empeoramiento de las listas por las huelgas médicas: el Principado defiende sus "muchas medidas" para aligerar demoras, pero reconoce el impacto del conflicto

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido este miércoles las medidas del Gobierno asturiano para reducir las listas de espera ante el fuerte empeoramiento en las demoras en consultas, pero también en caso de la lista para realizar una intervención quirúrgica, tal como ha informado LA NUEVA ESPAÑA. Según la responsable autonómica, existe un plan estructural, "con muchas medidas", ha precisado Saavedra en la presentación de la unidad de neurorrehabilitación en el centro de salud del Quirinal, en Avilés. Una de esas medidas, ha dicho la Consejera, es "aumentar la actividad y realmente hemos aumentado la actividad, desde 2023 ha habido una mejoría".

Para el departamento de Salud, a lo largo del año pasado se ha dado "una mejoría mes a mes" tanto a las esperas para consultas como para intervenciones quirúrgicas, "con una caída relevante en la cantidad de pacientes da los que se ha dado salida", remarcó Concepción Saavedra. Si bien en los últimos tiempos se vino utilizando como instrumento para atajar las demoras la realización de horas extra por las tardes por parte de médicos, y la negativa a hacerlas de al menos 17 servicios de seis hospitales como medida de protesta -entre ellos, anestesistas, imprescindibles para las cirugías- agravará, previsiblemente, la situación.

La Consejera reconoció de que a raíz de que comenzara el conflicto médico, "que era un conflicto sobre el estatuto marco", su efecto se ha notado. "Los cinco meses de huelga no se ha empeorado [las listas de espera], pero tampoco hemos mejorado, que era la pretensión que teníamos este año", señaló. Según Saavedra, en esta primera mitad de 2026, "hemos hecho un poco contención", pero la nueva medida de los profesionales de dejar los planes estructurales de las tardes implica "todavía un poco más"; es decir, que las listas de espera volverán a empeorar. "Por eso hemos hecho llamada al Ministerio de Sanidad para que mantenga el diálogo. De la parte autonómica estamos con ese diálogo constante con las organizaciones sindicales para que el conflicto impacte lo menos posible", resumió.

Lo que no se ha resentido en este tiempo son las pruebas médicas, que mantienen evolución favorable. La demora media bajó de 58,61 días en mayo de 2025 a 49,37 en 2026, una reducción del 15,8%. Frente a 2022, cuando era de 107,36 días, el descenso alcanza el 54%. También baja la lista de espera para pruebas: 32.093 pacientes en mayo de 2026, 379 menos que un año antes y 15.647 menos que en 2022.