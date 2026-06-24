El traslado de servicios auxiliares de Arcelor a India recolocará a 120 trabajadores de Asturias en el país asiático en una primera fase

ArcelorMittal prevé que la deslocalización de servicios auxiliares (informática, compras, recursos humanos…) a India (internamente denominado “proyecto Zenith”) afecte en una primera fase a 120 trabajadores de las instalaciones en Asturias y a 450 en un segundo ciclo, según ha informado este miércoles la sección intercentros de CC OO de la empresa siderúrgica tras una reunión con la dirección de la compañía en España.

El plan contempla el traslado de funciones transversales de apoyo principalmente a centros en India y, en menor medida, en Polonia. Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada hoy a petición de CCOO, la dirección facilitó información sobre casos concretos en algunos centros, aunque el sindicato ha centrado sus críticas en la falta de un tratamiento global del plan.

Valoraciones de CCOO

La sección sindical intercentros de CCOO ha criticado la “falta de transparencia e información hacia la Representación Sindical y al conjunto de la plantilla” en la aplicación de las medidas. El sindicato ha señalado que el proyecto ya está provocando “incidencias en cuanto a la gestión diaria” incluso en esta fase inicial.

CCOO ha exigido a la empresa que “defina claramente el personal afectado, así como las medidas planteadas para su reubicación, con detalle de las condiciones que está negociando de manera fragmentada”.

El sindicato considera que esta forma de actuar “esconde una clara estrategia de divide y vencerás” y que se están obviando “en algunos casos, los derechos de información, consulta y participación en algunos de los procesos, sin respetar nuestro derecho como sindicato más representativo a nivel estatal”, lo que “podría devenir, si así se confirmara, en impugnaciones judiciales”.

Asimismo, CCOO ha pedido “un tratamiento global para abordar este nefasto proyecto, como mayor garantía para el personal afectado, más aún cuando la Dirección está apostando por los despidos”.

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En su comunicado, la sección sindical intercentros de CCOO en ArcelorMittal ha manifestado “nuestro más firme rechazo a este proceso de deslocalización, carente de la más mínima justificación operativa o económica”.