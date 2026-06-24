La Universidad de Oviedo extiende su oferta de verano a Mieres, Langreo y Carreño: de horticultura sostenible a llingua asturiana

De la horticultura sostenible a la llingua asturiana, pasando por la minería, la cultura sidrera, la negociación colectiva o la geotermia. Son algunos de los temas que protagonizarán la oferta estival de la Universidad de Oviedo, que este año llegará a los concejos de Oviedo, Mieres, Langreo y Carreño. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural ha programado para esta edición un total de 12 cursos de verano —dos más que el año pasado— sobre cuestiones científicas, técnicas, culturales, sociales y patrimoniales, que se impartirán entre el 28 de junio y el 28 de julio.

La programación refuerza además la apuesta de la institución por acercar la actividad universitaria a distintos puntos del territorio asturiano. Junto a las sedes universitarias de Oviedo y Mieres, los cursos se desarrollarán también en Langreo y Carreño, en línea con la estrategia UO Territorio, que busca estrechar los vínculos entre la Universidad y los concejos asturianos mediante actividades académicas y culturales abiertas a la ciudadanía.

La vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo, ha destacado que “los cursos de verano son un símbolo de la extensión universitaria y una de las expresiones más claras de la vocación de servicio público de la Universidad de Oviedo. Nos permiten compartir conocimiento con públicos muy diversos, colaborar con instituciones y entidades del territorio y llevar la actividad universitaria más allá de nuestros campus y de los límites del curso académico, contribuyendo al desarrollo cultural, social y económico de Asturias”.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición es la consolidación de la presencia universitaria en la Casa de la Buelga, en Langreo, donde se celebrarán dos cursos gracias al apoyo de la Fundación Caja Rural de Asturias y de la mano de las cátedras que tienen allí su sede: la de Cultura Minera y la de la Sidra de Asturias. Estas actividades se enmarcan en el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Langreo para recuperar la actividad universitaria en este espacio, una presencia que tendrá continuidad durante el próximo curso con la puesta en marcha del Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO), que cuenta con el apoyo financiero del Ayuntamiento de Langreo y de la Fundación Caja Rural de Asturias.

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La edición de 2026 cuenta también con una amplia red de colaboraciones institucionales. La Academia de la Llingua Asturiana participa en tres cursos integrados en la programación de la Universidá Asturiana de Branu (UABRA), mientras que Comisiones Obreras de Asturias mantiene por segundo año la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo. Asimismo, forman parte de la programación la Cátedra HUNOSA y la Cátedra de Cambio Climático, junto a las ya mencionadas cátedras de Cultura Minera y Sidra de Asturias.