De los 40 grados y el sol infernal a los 20 y el granizo: un frente atlántico provocará lluvias y tormentas el fin de semana en Asturias
Las temperaturas se normalizan en la región y el domingo no superarán los 23 grados en la zona centro
Adiós a la ola de calor que reventó los termómetros en Asturias, con máximas nunca vistas de 40,6 grados ayer en Cabrales. Las temperaturas han bajado este jueves de forma "extraordinaria". El registro más alto hoy es de 28 grados. Oviedo, por ejemplo, ha pasado de los 38,6 a los 24,4. Son 14 grados menos y un valor normal en el verano asturiano. Sin embargo, el fin de semana llegará un frente atlántico, que según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), provocará un descenso mayor del mercurio, lluvias y tormentas con granizo.
Alerta por tormentas
Antes de ello, este jueves, desde las 13.00 hastra las 22.00 horas, la mitad de la región está en alerta amarilla por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en la mitad occidental. En concreto, el aviso de la AEMET afecta al litoral occidental y al Suroccidente.
Mañana, viernes, volverá el sol a casi todo el Principado, aunque no se descartan precipitaciones. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es "nuboso aumentando a mediodía la nubosidad de evolución, con probables lluvias y chubascos a partir del mediodía, que serán más intensos en la mitad occidental". Las temperaturas que se prevén son 29 grados en Cangas del Narcea, 28 en Langreo, 27 en Oviedo, y 26 en Navia, Gijón y Avilés.
Lo peor, el domingo
El frente atlántico se dejará notar el sábado, con "probables lluvias y chubascos tormentosos, ocasionalmente acompañados de granizo". Las temperaturas se mantienen, con máximas de 28 en el Suroccidente y 25 en el centro.
El desplome de las máximas será más notable el domingo. Se esperan 24 grados para Cangas del Narcea, 23 para Langreo, 22 para Oviedo, 23 para Avilés, Gijón y Navia y 22 para Llanes. El día será "nuboso con predominio de nubes bajas, brumas y nieblas matinales, lluvias y lloviznas frecuentes".
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