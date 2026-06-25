La Academia de Ciencia e Ingeniería convoca los premios a los mejores investigadores asturianos
Los aspirantes podrán presentar su candidatura hasta el 10 de julio, que deberá ir refrendada por cuatro profesores o investigadores de su ámbito de trabajo
C. J.
Con el ánimo de promover las carreras científicas y sus valores, la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería (AACI) ha convocado los Premios de Investigación 2026, dirigidos a investigadores en activo que hayan tenido una actividad muy relevante, con contribuciones personales substanciales.
Se otorgarán, como máximo, dos premios en esta convocatoria. Y se considerarán las propuestas presentadas por cuatro profesores o investigadores de candidatos que ejerzan su labor profesional en cualquier ámbito de la investigación en Ciencia e Ingeniería en Asturias. Esas propuestas deberán incluir un curriculum vitae resumido de hasta 800 palabras, junto con un currículum completo en el formato que se desee.
Las propuestas de los candidatos no premiados se incorporarán en las convocatorias de los tres años siguientes, salvo que el candidato exprese lo contrario. Todas ellas deberán ir acompañadas por un escrito de aceptación del candidato presentado. El plazo de presentación de las mismas permanece abierto hasta el 10 de julio, debiendo enviarse las propuestas a la dirección secretaria@aaci.es indicando el tema “Premios AACI de Investigación 2026”. La AACI acusará la correcta recepción de las candidaturas.
La comisión ejecutiva de Academia de Ciencia e Ingeniería nombrará al jurado que evaluará las solicitudes y que propondrá los premiados. Ese jurado podrá declarar alguno de los premios desierto, siendo su fallo inapelable, considerando siempre de forma prioritaria las contribuciones de alta calidad, más disruptivas, al conocimiento global; su impulso a la formación de doctores e investigadores y su repercusión; así como el impacto en transferencia y en ámbitos internacionales.
En el acto de entrega, coincidente con del Día de la Ciencia en Asturias, el próximo 24 de septiembre, cada premiado realizará una presentación breve de sus contribuciones, refrendada por un miembro de la Academia.
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