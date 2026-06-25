Agenda: qué hacer hoy jueves 25 de junio en Asturias

Oviedo

Encuentro literario en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 19.30 horas, una charla en torno al libro «Mariposas sobre el piano», en la que su autor, Manuel García Rubio, estará acompañado por los escritores Yolanda Pardo y Fernando Fonseca. La obra se desarrolla en un país indeterminado tras una guerra, bajo un régimen tiránico, y sigue la historia de Wanda, una joven colaboradora de la Resistencia que encuentra refugio en casa de su antiguo profesor de pintura.

Autobús turístico

El verano aterriza en Oviedo y lo hace con un nuevo autobús turístico para recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad. Desde el 19 de junio y hasta el próximo 30 de septiembre, el vehículo realizará una ruta en la que atravesará los lugares más representativos de la capital del Principado.Una de las principales novedades para este 2026 es el cambio de vehículo respecto a años anteriores; se trata de un autobús más moderno con un espectacular diseño del skyline de Oviedo en los laterales. A lo largo del día, durante este verano, los fines de semana y fechas señaladas el autobús turístico de Oviedo realizará un total de ocho expediciones, con salidas cada hora, desde las 11.00 hasta las 20.00. Saldrá desde la calle Marqués de Santa Cruz.

Semana Profesional del Arte

La VI Semana Profesional del Arte de Oviedo (SPAO26) continúa su programación con la conferencia "La alquimia de la luz: breve historia de los colores en la pintura", impartida por Laila Bermúdez a las 18.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC). La jornada se completa a las 19.30 horas con un taller de mosaico en color para mayores de 12 años, dirigido por Groek Malva y con plazas limitadas.

Ciclo cine RADAR

El Teatro Filarmónica ofrece a las 20.00 horas una nueva sesión del ciclo de cine RADAR con la proyección de "Los tortuga", dirigida por Belén Funes. La película, coproducida entre España y Chile, sigue la historia de una madre y una hija que afrontan la amenaza de un desahucio tras la compra de su vivienda por un fondo de inversión, mientras tratan de superar la pérdida del padre de la familia. El filme fue reconocido en el Festival de Málaga con los premios a mejor película, dirección y guion, entre otros, y obtuvo el Premio Dunia Ayaso para Belén Funes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

RIDEA

El salón de actos del RIDEA alberga a las 19.00 horas la presentación del libro "José Luis Pérez de Castro. Obra inédita", una edición preparada por Ramona Pérez de Castro que recupera textos inéditos del autor. El acto tendrá lugar en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, en la plaza de Porlier.

Presentación literaria

La Biblioteca Central del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge a las 11.00 horas la presentación de la reedición de la obra "Eclipse total de Sol del día 30 de agosto de 1905", una publicación histórica de la institución académica enriquecida con nuevos textos de los investigadores Javier de Cos y Noemí Pinilla-Alonso. El acto contará con la participación del rector, Ignacio Villaverde, y del consejero de Ciencia, Borja Sánchez.

Exposición "Vestigios de pintura"

El espacio Postigo Abierto, situado en la calle Postigo Bajo 21 de Oviedo, acoge desde el 19 de junio y hasta el 30 de septiembre la exposición "Vestigios de pintura, del artista Agustín García Benito". Puede visitarse, de lunes a jueves, de 19.00 a 21.00 horas. El espacio permanecerá cerrado durante agosto y retomará las visitas en septiembre, también de lunes a jueves, en horario de 18.00 a 21.30 horas.

Exposición "Raigambre"

La sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acoge la muestra "Raigambre", una propuesta que reúne la obra pictórica y escultórica de Agustín García. La exposición plantea un diálogo entre imagen y palabra a través de temas como la memoria, la identidad, la naturaleza, la belleza de lo cotidiano y la condición humana, combinando pinturas, esculturas e instalaciones con textos poéticos en una experiencia artística conjunta. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 19 de julio.

Exposición fotográfica

El Centro Social Buenavista acoge del 23 de junio al 8 de julio la exposición fotográfica "Oviedo y Transilvania Hermanadas", del escritor y fotógrafo Iulián Gabriel Neagu, conocido artísticamente como "Julián de Transilvania". La muestra propone un recorrido visual por Asturias y Transilvania, destacando los vínculos paisajísticos, históricos y culturales entre ambos territorios a través de una selección de imágenes que ponen en diálogo sus paisajes, arquitectura y patrimonio. La entrada es libre y gratuita durante el horario habitual del centro.

Exposición de Joaquín Valdeón

La Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, bajo, Oviedo) alberga hasta el 30 de junio, con horario de lunes a viernes y de 10.00 a 14.30 horas, una destacada muestra de esculturas del reconocido artista asturiano Joaquín Valdeón. Inaugurada a mediados de mayo coincidiendo con la festividad de San Juan de Ortega, esta exhibición reúne una cuidada colección de piezas que reflejan el carácter multidisciplinar y autodidacta del autor, quien plasma su personal universo creativo mediante la combinación de diversas texturas, volúmenes y materiales como el cartón, la fotografía y el diseño.

Museo de Bellas Artes

La exposición "Intercambios" revisa la colección del Museo del Museo de Bellas Artes de Asturias, removiendo sus fondos y estableciendo diálogos entre autores y obras de muy distintas épocas, géneros y estilos, y dando especial visibilidad a los autores asturianos. La exposición ocupa la sala -1 del edificio Ampliación y se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Sala Sabadell Herrero

La Sala del Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) acoge, hasta el 30 de septiembre, la exposición "Madre Asturias", con 60 obras de arte, de más de una treintena de autores, cedidas por 27 instituciones y colecciones privadas. Comisariada por Luis Feás, está dedicada a la identidad y los tipos humanos de Asturias desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La sala abre de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los domingos y festivos de 11.00 a 14.00, y los martes está cerrada. La entrada es gratuita.

Gijón

Centro Municipal de El Coto

Dentro del programa Arte en el Barrio. hoy se puede escuchar a "Vérsica", en el Centro Municipal de El Coto, a las 19.00 horas. Un proyecto musical que pone en primer plano la poesía y literatura asturianas.

Itinerario rural

"El Románico gijonés: huellas de un camino" es el segundo de los itinerarios por el románico que ha organizado la Universidad Popular. En este caso para descubrir San Miguel de Dueñas, Castiello de Bernueces; San Félix, Porceyo; San Juan, Fano. El horario de salida es a las 10.00 horas, en la parada de autobús de la Gota de Leche. Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa.

Escuela de Comercio

"Desinformación e IA- Verdad o algoritmo :educar frente a la desinformación y la IA", es el título del taller que hoy se imparte, de 17.00 a 19.00 horas, en la Escuela de Comercio. Está organizado por elServicio de Estrategia de Ciudad Inteligente y Sostenible y es gratuito.

Ateneo de La Calzada

A las 19.00 horas hoy tendrá lugar un concierto de los coros Rosario Acuña y Sondemar, con entrada libre hasta completar afor. El repertorio dará protagonismo a los boleros y la canción popular.

Centro municipal de El Llano

Al programa de Escena Amateur llega hoy el grupo de teatro Padre Coll (La Felguera) con la obra "Vaya par de dos". La entrada es libre hasta completar el aforo y la representación comienza a las 19.00 horas.

La Revoltosa

A las 19.00 horas, en el Café-Libros La Revoltosa Mario Trigo presentando su novela gráfica "La espera". Le acompañará Norman Fernández, de la Semana Negra.

Escuela de Comercio-Ateneo

Obrero

"Alerta de patera" de Miguel Martí, es el título del libro que se presenta hoy en el sede del Ateneo Obrero de Gijón en la Escuela de Comercio. El acto contará con la presencia del autor, que estará acompañado por Mamen Segoviano, autora de las ilustraciones de la novela. "Alerta de patera" es una crónica literaria escrita desde la primera línea del fenómeno migratorio en la ruta canaria, tras cinco años de Martí como mediador intercultural en la atención a personas recién rescatadas del mar tras travesías extremas en patera. Será a las 19.00 horas.

Escuela de Comercio-Sociedad

Gesto

El fotógrafo Mariano J. Sánchez proyecta hoy, a las 19.30 horas, en la Escuela de Comercio, "Algunas de esas fotos que yo digo que otros no hacen". Será un pase único de una recopilación de todas sus fotos el último lustro, esto es las realizadas en actos culturales del 2020 al 2025.

Teatro Jovellanos

El proyecto "Espacio para el arte", lleva al teatro Jovellanos las galas de fin de curso de las academias de danza de la ciudad. Hoy le toca el turno a los alumnos de Alejandra Tassis. Será a las 20.00 horas.

Escuela de Comercio-exposición

Puede visitarse la exposición "El cuidado a través de sus vestigios", una muestra organizada por el Hospital Universitario de Cabueñes/Facultad de Enfermería de Gijón que estará abierta hasta el 7 de julio. David González Pando es el autor de la muestra, conmemorativa del 50 aniversario de la Facultad de Enfermería de Gijón. Está integrada por 200 objetos relacionados con el cuidado de la salud desde el neolítico hasta 1975.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de junio puede verse en el CCAI la exposición "Tramares. Tejiendo arrecifes", fruto de un encuentro único entre ciencia y tradición. Se trata de una obra colectiva que crea un arrecife de corales profundos del Cantábrico tejido en ganchillo y estampado en papel, combinando la divulgación científica, las matemáticas, el arte y el saber tradicional. El horario es de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 horas y los Domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 27 de junio podrá visitarse, en el Ateneo de La Calzada, la muestra "Solsticio de verano", compuesta por obras de numerosos artistas.

Biblioteca Pública Jovellanos

Hasta el 30 de junio se podrá visitar la exposición_"Vista Gijón. Panorámicas de un día", de Manuel Martínez García-Ciudad.

Galería Llamazares

Hasta el 15 de julio se podrá visitar la muestra "Aplazar la fragilidad", de Ruth Quirce. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

San Pedro en Rivero

La calle Rivero celebra las fiestas de San Pedro con mercado tradicional (en la foto, en la edición del año pasado) de 18.00 a 22.00 horas, pulpería hasta las 23.00 horas y actuación de Tangerine a las 20.00 horas.

Cine en el Niemeyer

La sala de cine del Centro Niemeyer proyecta "Popel", en versión original con subtítulos en español, a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de 5 euros.

Yincana en La Magdalena

El parque de La Magdalena acoge desde las 12.00 horas una yincana inclusiva del programa "Aunando Esfuerzos", con actividades lúdicas, deportivas y culturales para promover la convivencia y la integración en el barrio.

Estreno de la objetoteca

La sala polivalente de la Casa de Cultura acoge a las 18.00 horas la presentación de la Objetoteca Climática Comunitaria, un proyecto de préstamo compartido de objetos y herramientas para fomentar el consumo colaborativo y la economía circular.

Taller en la factoría

La Factoría Cultural acoge de 18.00 a 20.00 horas el taller "Diseño de futuros con Oxfam Intermón", dentro de la programación de la Bienal Climática. La actividad requiere inscripción previa.

Fotografía en la Casa de las Mujeres

La Casa de las Mujeres, en la calle La Ferrería, acoge "Pixeladas", exposición colectiva del grupo Mujeres que miran. La muestra reúne fotografías de quince autoras vinculadas al taller que dirige Gema Sánchez. Abre de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas, si hay actividad.

Costumbrismo en la Casa de Cultura

La Casa de Cultura presenta "La memoria de lo cotidiano", una selección de veintiuna obras de la colección Pérez Simón que dialoga con el costumbrismo asturiano. Abre de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Teatro infantil en Las Meanas

El Centro de Mayores de Las Meanas, en la calle Cuba, acoge la actividad del grupo de teatro infantil de la Asociación de Vecinos Pedro Menéndez. La cita se celebra los lunes, de 17.00 a 18.00 horas.

Las Cuencas

Presentación literaria en Mieres

Mieres acoge hoy la presentación del libro "Tengo un cocodrilo en el sofá", de

de Natalia Suárez. La autora estará acompañada por Ángeles Alcedo, profesora de Psicología de la Universidad de Oviedo. Será a las 19.00 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Cine en Langreo

El Teatro José León Delestal de La Felguera será escenario hoy, a las 20.00, de la la última proyección del ciclo de "Cine de los Jueves", antes del parón veraniego. Se proyectará la película "Un poeta", del director colombiano Simón Mesa Soto. El precio de la entrada es de cuatro euros.

Documental en Sama

Sama acoge hoy la proyección del documental "Tarará, la historia de Chernobil en Cuba". Será a las 19.00 horas y también habrá un coloquio con Juan Luis Vallina, cooperante en Cuba, y Alejandro López, secretario político del PCE de Langreo. Será en el local de IU en Sama.

Muestra fotográfica de Karolina Jonderko en el hospital del Nalón

La sala de exposiciones del Hospital Valle del Nalón (Riaño, Langreo) acoge hasta el 15 de julio una muestra titulada "Gentes del carbón. Silesia", con imágentes de la fotógrafa polaca Karolina Jonderko. Organiza la tertulia Encuentros y la Asociación Asemeyando.

Exposición en Laviana con obras de Javier Bermúdez

La sala de exposiciones del Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón) alberga hasta el 30 de junio una muestra de acuarelas realizadas por Javier Bermúdez Cuetos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00, y los jueves de 16.00 a 20.00 horas.

Muestra "Ars longa, vita brevis" en la Casa de Cultura de Sama

Las Escuelas Dorado de Sama cuelgan hasta el día 26 de junio la exposición artística "Ars Longa, vita brevis", que impulsa la asociación cultural "L’Enguedeyu". Muestra obras del alumnado de los centros sociales de Lada y Sama.

Exposición "La revuelta y la nieve" en el Pozo Santa Bárbara

El Pozo Santa Bárbara en Turón (Mieres) vuelve a mostrar una exposición artística de relevancia internacional, esta vez con un destacado artista asturiano, el fotógrafo Dionisio González. "La revuelta y la nieve" estará abierta hasta el 16 de agosto, la entrada es libre. El horario de visita habitual será de miércoles a viernes, de 16.30 a 21.00 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Exposición "Espacios Naturales" en la Casa de Cultura María Josefa Canellada de Cabranes

Organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de Cabranes, se da a conocer una muestra representativa de los espacios naturales adscritos al Ministerio de Defensa incluidos en la Red Natura 2000. Compuesta por paneles en la que se percibe la valiosa diversidad de la flora y la fauna y, en general, los ecosistemas españoles presentes en los enclaves que tienen uso militar. Estará expuesta desde el día del 18 de junio hasta el 2 de julio, ambos inclusive, de lunes a sábado, en horario de 8.00 a 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita.

Exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano" en la Casa de los Hevia de Villaviciosa

La exposición "Viaje a la especiería de Magallanes y Elcano", organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con Ayuntamiento de Villaviciosa, representa, a través de 38 paneles de distintas medidas distribuidos en nueve bloques, la epopeya que hace más de 500 años realizó la expedición Magallanes-Elcano al completar por primera vez la circunnavegación del planeta. Cinco naves con unos 250 hombres a bordo partieron de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Tres años más tarde, solo un puñado de supervivientes arribaría a puerto (1519-1522). En este itinerario se han querido mostrar las principales etapas de esa epopeya, utilizando imágenes representativas, muchas de ellas reproducción de fondos del Museo Naval. Se puede visitar desde el 3 hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Oriente

Mercados en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición "Retrato y sociedad", una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mercados en Tineo y en Navia

El centro de Tineo y el de Navia acogen su tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

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El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar.