El asturiano Íñigo Losada, premio nacional de Ingeniería Civil por su contribución a la comprensión de los sistemas marinos y costeros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido el Premio Nacional de Ingeniería Civil correspondiente a la convocatoria de 2026 al doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Íñigo Losada, asturiano de reconocida trayectoria nacional e internacional en el sector de la ingeniería de costas y marítima y adaptación al cambio climático.

Los miembros del jurado, presidido por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, han decidido conceder este galardón tras considerar las sobresalientes cualidades y circunstancias que caracterizan la trayectoria profesional de Íñigo Losada.

Su amplia experiencia profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la ingeniería de costas, marítima y adaptación al cambio climático, caracterizada por la excelencia científica, el liderazgo institucional en I+D+i, la transferencia efectiva de conocimiento al sector productivo y a las administraciones públicas. Su contribución ha sido determinante en el desarrollo de nuevas metodologías, modelos y herramientas para el análisis de procesos costeros y su interacción con infraestructuras, así como en la incorporación del enfoque de riesgo climático en la planificación y gestión de infraestructuras, contribuyendo a situar a España en una posición de liderazgo internacional en áreas estratégicas.

Trayectoria profesional

El profesor Losada es una figura de referencia internacional en su ámbito. Formado como ingeniero de Caminos en la Universidad de Cantabria, es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Delaware. Entre 1989 y 1992 desarrolló su actividad investigadora en el Center for Applied Coastal Research del School of Civil & Environmental Engineering de dicha universidad. Fue el primer director de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental-IHCantabria, del que fue impulsor y fundador desde 2007 a 2011. Desde 1999 es catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Escuela de Ingenieros de Caminos, de la Universidad de Cantabria.

A lo largo de su carrera, ha liderado iniciativas científicas y tecnológicas de gran relevancia, impulsando la creación y consolidación de IHCantabria como uno de los centros de referencia internacional en su ámbito, así como el desarrollo de infraestructuras científicas singulares dedicadas a la ingeniería portuaria, costera y oceánica. Su actividad investigadora, reconocida a nivel mundial, ha generado avances fundamentales en la comprensión de los sistemas marinos y costeros y su relación con el cambio climático, contribuyendo de manera decisiva al posicionamiento de la ingeniería civil española en la vanguardia internacional.

Un momento de la reunión del jurado. / Lne

Su labor de transferencia ha tenido un impacto directo y sostenido, participando en el diseño, evaluación y mejora de infraestructuras portuarias, energéticas y costeras en numerosos países, y colaborando con administraciones públicas, organismos multilaterales y empresas líderes del sector. De manera particularmente destacada, sus metodologías han sido adoptadas por instituciones internacionales para la evaluación de riesgos climáticos en inversiones en infraestructuras, contribuyendo a una toma de decisiones más robusta y sostenible a escala global.

Igualmente, ha participado en la elaboración de estrategias nacionales e internacionales de adaptación al cambio climático, así como en informes de referencia para organismos como Naciones Unidas o la Comisión Europea. En este contexto, su papel como autor coordinador del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), constituye uno de los mayores reconocimientos internacionales a su trayectoria científica y su capacidad de influencia en la agenda global.

A ello se suma una intensa actividad docente y formativa que ha contribuido a la formación de generaciones de ingenieros civiles, así como numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales que avalan la excelencia y el impacto de su carrera.

Premio Nacional de Ingeniería Civil

El Premio Nacional de Ingeniería Civil supone una recompensa y reconocimiento a la labor desarrollada por un profesional relacionado con la ingeniería civil. Desde dicho año, han sido otorgados 21 premios a otros tantos profesionales de reconocido prestigio en este campo. Para su concesión, se valoran con criterios objetivos los méritos de los candidatos, para lo que se tiene en consideración la repercusión social, económica, estética y tecnológica de su actividad.

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El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el encargado de impulsar y gestionar las tareas asociadas a la concesión de este premio.