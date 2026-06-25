Colas para poner aire acondicionado en Asturias tras las olas de calor: agendas llenas, equipos agotados y citas para octubre

Ya hubo una muy intensa en mayo. Y ahora Asturias empieza a decir adiós a la última ola de calor que "derritió" esta semana la región, con temperaturas que alcanzaron los 41 grados a primera hora de la tarde del miércoles en zonas del interior como los Picos de Europa. Pero las consecuencias del calor sofocante seguirán arrastrándose durante los próximos meses en el sector de la climatización. Las empresas especializadas tienen las agendas completamente llenas para todo el verano y encontrar equipos disponibles es prácticamente imposible.

“Estamos al trescientos por cien. La gente no se acuerda del calor que hubo el año pasado y hasta que no ha vuelto a haber una nueva ola no se han preocupado por el aire acondicionado”, explica Helios González. El propietario de Climastur asegura que están registrando un “colapso total” y que las consecuencias de las altas temperaturas en algunos casos son preocupantes: “Hay fruterías y tiendas de ultramarinos teniendo que tirar productos”. En su caso, la demanda es tal que está dando citas para octubre. “La gente debería prever esto”, aconseja.

En una situación similar están en JL Refrigeración. A pesar de que la empresa solo hace instalaciones industriales y comerciales, el teléfono no deja de sonar con llamadas también de particulares. Y, aunque “siempre tienes hueco para alguna emergencia”, la agenda la tienen prácticamente completa hasta septiembre. “Los últimos veranos hemos tenido mucha demanda y se ha incrementado mucho respecto a años anteriores”, dice su gerente, José Carlos Méndez.

En esta ocasión han notado un pequeño adelantamiento en la demanda. La ola de calor de mayo ha hecho que lleven tres semanas a pleno rendimiento, y eso se está empezando a notar también en el stock. “Cada vez hay menos posibilidades de encontrar equipos”, reconoce Méndez, quien añade otra problemática: la falta de personal especializado.

Marcos Álvarez, delegado en Asturias de Coproven, asegura que encontrar equipos portátiles —de comprar e instalar— es prácticamente imposible. “Están agotados en media España”, avisa. Según explica, las empresas suelen hacer su previsión de instalaciones con tiempo, por lo que es difícil encontrar proveedores que tengan equipos extra. Menos problemática hay con los equipos más profesionales.

“Empezamos a tener muchas llamadas desde la anterior ola de calor, en mayo, pero esta semana fue una locura. En nuestro caso, como solo vendemos a profesionales, cuando nos llaman particulares les recomendamos mirar en grandes superficies”, señala.

Álvarez explica que en Asturias “antes no se miraba para el aire acondicionado”, pero con el cambio climático el escenario ha cambiado por completo. No obstante, recuerda que los nuevos equipos “sirven tanto para frío como para calor”, por lo que no hace falta esperar a la subida de las temperaturas para hacerse con uno.

En Temp Confort, la alta demanda se está concentrando en las averías. “Tenemos muchísimas, pero porque les damos prioridad. Nuestra forma de trabajar es primero averías, luego equipos de frío y, por último, aire acondicionado. Al final es gente que contactó con nosotros en invierno y ahora no puedes no atenderlos. Sin aire acondicionado puedes vivir, pero sin una cámara frigorífica, un negocio igual no”, explica Miguel Serrano.