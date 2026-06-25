Asturias crecerá este año el 1,6% y la tasa de paro bajará al 8,6%, según las previsiones de Unicaja

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Asturias se moderará en 2026 hasta el 1,6%, una tasa inferior a la media española (2,2%), según las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía, el gabinete de estudios de Unicaja. La tasa de crecimiento es similar a la estimada hace seis meses, aunque algo por debajo de las expectativas de crecimiento previas al ataque sobre Irán.

El informe destaca que las perspectivas económicas se han debilitado por la crisis energética derivada del cierre del Estrecho de Ormuz y los riesgos geopolíticos. "Aunque el crecimiento económico se ha mantenido estable a principios de 2026, el conflicto en Oriente Medio lastrará el aumento de la producción e intensificará las presiones inflacionistas", señala el informe, que destaca que la guerra y la incertidumbre generada (en niveles máximos de las últimas décadas) se han convertido en el principal factor de riesgo para la economía mundial.

Las estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que el crecimiento del PIB de Asturias se moderará en 2026 hasta el 1,6%, seis décimas por debajo de la media española. El crecimiento seguiría sustentado en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, apoyado por el mantenimiento del empleo, mientras que la demanda exterior seguiría lastrada por el contexto internacional.

Para 2027, las estimaciones del gabinete de estudios de Unicaja apuntan a un mantenimiento de la senda de crecimiento del PIB, con una tasa prevista del 1,7%, ligeramente inferior al promedio nacional (1,8%). "Los riesgos para estas perspectivas se inclinan claramente a la baja, con tasas de crecimiento que serían inferiores en un escenario más adverso marcado por un conflicto más intenso y duradero, que provocase un mayor crecimiento en los precios energéticos, especialmente en una comunidad tan dependiente de la energía para producir como es Asturias", destaca el informe.

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En lo que respecta al mercado de trabajo, el número de ocupados –según cifras de la EPA- podría crecer un 1,2% en el promedio de 2026, hasta situarse en 438.500, un aumento sustentado, sobre todo, en el crecimiento del empleo en el sector servicios. El número de parados mantendría su trayectoria descendente, aunque a menor ritmo que el pasado año, dado el crecimiento de la población activa, y la tasa de paro se reduciría en el promedio del año hasta el 8,6%. Esta tasa se reduciría en una similar cuantía en 2027, hasta el 8,4% en media anual (9,5% en España), creciendo el empleo un 1%.